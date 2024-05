Kimi Antonelli: Formula 1 sì o Formula 1 no?

Wolff dice no, Mol dice sì: sarà il 2024 l’anno del debutto in Formula 1 per Kimi Antonelli?

Ormai non è più un mistero: Williams è altamente scontenta delle prestazioni del proprio pilota, Logan Sargeant, tanto da mettere in dubbio la sua permanenza nel team. Indiscrezioni vorrebbero Kimi Antonelli, giovane 17enne, a sostituirlo, nonostante non abbia raggiunto l’età per ottenere la Superlicenza e correre in Formula 1. La FIA, tuttavia, ha confermato di aver ricevuto richiesta circa una deroga per il pilota italiano. Eppure le voci interne al paddock si contrastano l’un l’altra.

Vi è da un lato Toto Wolff, team principal Mercedes e agente di Antonelli, il quale insiste sulla smentita. Ma alcuni commentatori non credono all’austriaco. Ancora non si sa da chi provenga la richiesta pervenuta alla Federazione internazionale, ma la risposta più probabile sarebbe proprio il team di Grove. Tuttavia, anche James Vowles ha smentito.

A ogni modo, Wolff è assolutamente contrario riguardo l’enorme salto che dovrebbe fare Kimi. L’imprenditore crede nelle capacità del giovane della Mercedes e anche nel suo futuro, ma il tempo di correre nel Circus non è ancora giunto. “Non succederà. Non è una cosa che Mercedes vuole. Queste voci si sono fatte la loro strada. Restiamo concentrati sulla Formula 2“, ha dichiarato.

Le incongruenze portano il giovane nel Circus

Nonostante le parole di Wolff, il commentatore olandese Mol ritenesse ha esternato la propria opinione esattamente opposta. Parlando a Race Café di Viaplay, ha detto: “Questo dice tutto! Non credo a Toto Wolff, quindi questo fa una grande differenza. Perché chiedere una deroga per una Superlicenza se non si vuole farlo guidare?”. Mol prosegue: “Perché gli si permette di guidare una simulazione di gara e una simulazione di qualifica a Imola? Se i capi della squadra dicono che non è così… allora è così! Nessuno vuole guidare quella Williams. Ma Kimi…”.

Non solo lui, anche l’ex pilota di F1 Robert Doornbos. Ritiene, difatti, che Mercedes dovrebbe fare con Antonelli un’operazione simile a quella di George Russell, il quale ha fatto gavetta proprio in Williams. “Sarebbe stupido da parte di Wolff investire così tanto in quel ragazzo e poi non dargli una possibilità”, ha detto. “È proprio come George Russell. Lo butti in quella Williams e vedi cosa succede”.