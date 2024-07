Ufficiale! Sainz in Williams dal 2025

L’accordo si compone di tre fondamenti: flessibilità, stabilità e legame con Mercedes

Carlos Sainz correrà per la Williams Racing nel 2025. Dopo mesi di incertezza, Sainz sa già dove correrà nel 2025 e il team ha già annunciato ufficialmente la sua presenza per le prossime due stagioni.

Il pilota madrileno passerà quindi da una struttura storica all’altra. La Ferrari è la squadra di maggior successo nella storia ma la Williams è la seconda con il maggior numero di titoli Costruttori: ben nove.

Sarà anche la quinta squadra in cui Carlos Sainz lascia la sua ‘impronta’. Dalla Toro Rosso, alla Renault, alla McLaren e, dal 2021 a oggi, alla Ferrari. “Sono molto lieto di annunciare che entrerò a far parte della Williams Racing dal 2025. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno è stato eccezionalmente complesso per una serie di ragioni e mi ci è voluto del tempo per annunciare la mia decisione. Credo fermamente che la Williams sia il posto giusto per continuare il mio viaggio e sono davvero orgoglioso di unirmi ad un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d’infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport” ha affermato Sainz.

“L’obiettivo finale è di riportare la Williams al posto che le spetta, in prima fila” dice Sainz

L’accordo si compone di tre chiavi fondamentali, che hanno convinto il pilota spagnolo a scegliere la struttura di Grove. Il primo di questi, la flessibilità. Sainz ha firmato per due stagioni, con la possibilità di prolungarne una terza. Tuttavia, dopo il primo anno, cioè nel 2025, Sainz potrà andare in un’altra squadra se avrà un’offerta migliore. Un dettaglio che genera una certa libertà di ‘pescare’ un posto libero nel 2026, ecco perché ha optato per la Williams anziché per la Sauber-Audi. È la squadra che gli ha dato più libertà tra tutte quelle con cui ha negoziato.

La Williams è in piena ricostruzione. Sono ormai diversi anni che lavorano ad un progetto futuro, quindi hanno una squadra tecnica già consolidata e in evidente progresso, con la presenza di nomi noti e di rilievo.

A Grove ‘atterrerà’ presto anche Matt Harman, ex direttore tecnico dell’Alpine. Un arrivo che si aggiunge a quello di altri quattro ingegneri ‘senior’, e che segue le orme di Pat Fry. Un rinforzo per il team tecnico, che comprende Fabricie Moncade, dalla Ferrari dove era responsabile dell’analisi prestazione; Juan Molina, responsabile aerodinamica Haas; Steve Winstanleu, capo progettista di compositi e strutture presso Williams e Robert Frith, responsabile prestazioni presso Alpine.

Quella stabilità , che potrà essere prolungata a livello finanziario per le prossime stagioni, è stato un altro dei punti a favore della squadra.

Ma perché Williams e non, ad esempio, Alpine? Il legame con la Mercedes sembra essere l’ultima delle tre motivazioni chiave dell’accordo recentemente siglato. A differenza del team francese, che anche se avesse motori Mercedes dovrebbe correre con l’attuale sospensione posteriore, quelli di Grove hanno un rapporto di lunga data con il marchio tedesco, e ne utilizzano il cambio e la sospensione posteriore.

La strada verso la firma di Sainz

Sono stati mesi impegnativi per Carlos. Dopo la conferma dell’ingaggio di Lewis Hamilton lo scorso febbraio da parte della Ferrari per il 2025, la priorità era trovare un posto in un team ‘top’.

In questa situazione, il suo nome è stato sentito da grandi team come Red Bull o Mercedes, soprattutto per il suo spettacolare inizio di stagione e la sua vittoria in Australia. Alla fine, però, le porte di Red Bull e Mercedes si sono chiuse. Nel primo caso, perché il marchio di bevande energetiche ha deciso di rinnovare Pérez e mantenere la ‘stabilità’ nella squadra. Nel caso delle frecce d’argento, Wolff sembra intenzionato a far debuttare Andrea Kimi Antonelli a soli 18 anni, sempre che non riesca finalmente a ‘rubare’ Max Verstappen in extremis. Né la McLaren né l’Aston Martin, che avevano già chiuso i loro schieramenti in precedenza, non erano una possibilità.