Norris: “Facciamo luce sugli ordini di scuderia”

Lando Norris fornisce una nuova visione del debriefing in Ungheria dopo il dramma degli ordini della squadra McLaren

La McLaren ha ottenuto solo la seconda doppietta dal 2010 al Gran Premio d’Ungheria del mese scorso, con Oscar Piastri davanti a Norris; tuttavia, la prima vittoria dell’australiano è stata oscurata da una disputa sugli ordini di scuderia a metà gara. Lando Norris si apre sulle conversazioni sugli ordini di squadra della McLaren

Il muretto dei box ha violato il protocollo standard, facendo entrare per primo ai box Norris, secondo in classifica, per proteggere la doppietta da Lewis Hamilton, terzo in classifica, con il passaggio anticipato di Norris a gomme nuove che lo ha indebolito davanti a Piastri e gli ha permesso di portarsi in testa.

Norris ha minacciato via radio di rifiutare la richiesta del team di scambiare posizione con Piastri durante una serie di giri molto concitati, prima di rallentare definitivamente e lasciare passare il compagno di squadra nelle fasi finali.

Lando ha continuato sostenendo di aver sempre avuto intenzione di restituire il comando a Piastri, esprimendo però rammarico per non averlo fatto prima, così da poter attaccare il suo compagno di squadra e ottenere la vittoria con merito.

Norris ha espresso il suo sollievo per il fatto che la questione sia stata risolta rapidamente grazie alle conversazioni tra il CEO della McLaren Zak Brown, il direttore del team Andrea Stella e il suo stesso gruppo dirigente.

Alla domanda se la squadra si fosse seduta per discuterne 24 ore dopo la gara di Budapest, Norris ha detto: “Sinceramente, è stato molto più veloce di così”.

Tanto fumo e niente arrosto, per Norris

“Le persone l’hanno trasformata in una cosa molto più grande, ma è stata una conversazione molto più rapida tra Andrea, me e Zak“.

“Non ci sono voluti giorni, è stata una conversazione piuttosto semplice e comprensibile da entrambe le parti”.

“Quello è stato fondamentale: che non sia stato un processo lungo. È stato un processo molto rapido. Siamo in grado di capirlo, imparare da esso e andare avanti.“ Nel frattempo, Brown ha fatto luce sulla divisione delle responsabilità tra lui e Stella, con l’americano che ha sfruttato i suoi buoni rapporti con Norris e Piastri intrattenendo conversazioni “molto sane” con i piloti.

Ha spiegato: “In ultima analisi, Andrea è responsabile delle prestazioni del team racing”.

“Sono qui per supportare Andrea, quindi le conversazioni sono spesso: ‘Cosa posso fare per aiutare? Di cosa hai bisogno? Su cosa hai bisogno che lavori?”

“Facciamo errori insieme, abbiamo successo insieme, impariamo insieme”

“Quindi nel [caso di] qualcosa come l’Ungheria, si tratta solo di un mucchio di conversazioni [sulla falsariga] di: ‘Cosa abbiamo imparato da questo? Cosa faremmo diversamente la prossima volta?’

Alla fine della giornata, siamo arrivati ​​primo e secondo. Quindi ha solo aggiunto un po’ di dramma. Forse stavamo solo cercando di renderlo un po’ più emozionante per i fan”