Doohan: Alpine pronta ad accoglierlo?

Doohan e Alpine potrebbero essere più che scontati

Sembra che al via del mondiale 2025 ci siano tre esordienti. Per ora è stato ufficializzato l’accordo tra Haas e Oliver Bearman, mentre la Mercedes si prende il suo tempo prima di annunciare che Andrea Kimi Antonelli affiancherà George Russell. È possibile che l’annuncio arrivi alla fine della pausa estiva, quando Antonelli avrà compiuto 18 anni. C’è anche un terzo esordiente che sarà al via a Melbourne il prossimo marzo, e per lui sarà un debutto molto speciale, nella gara di casa. Jack Doohan, attuale terzo pilota dell’Alpine, ha vissuto un paio di mesi difficili a causa della proposta presentata a Carlos Sainz da Flavio Briatore.

Se Sainz avesse accettato, le porte dell’Alpine si sarebbero chiuse definitivamente per Doohan, ma la decisione finale presa da Carlos (di concentrarsi sulla Williams) ha rilanciato la candidatura del ventunenne australiano.

Jack Doohan ha un buon curriculum per il team

Secondo le informazioni attuali, l’accordo tra Doohan e Alpine è fatto e la firma avverrà a breve, seguita dal successivo annuncio (previsto nei prossimi giorni) che confermerà la presenza di Jack al fianco di Gasly nel campionato mondiale 2025.

Doohan è attualmente in pista sul circuito di Spa con Alpine per i test Pirelli, dove ha sostituito l’indisponibile Esteban Ocon. Jack è una vecchia conoscenza del nuovo team principal Alpine, Oliver Oakes, avendo corso in passato con il team HiTech di cui Oakes è co-fondatore.

Doohan è supportato anche da Mark Webber, pilota gestito per anni da Flavio Briatore e con cui l’ex Red Bull è ancora in ottimi rapporti. Anche Jack stesso ha un passato in Red Bull, avendo fatto parte del team junior dal 2017 al 2021 prima di passare al programma Alpine nel 2022.

Il cambiamento è dato dalle maggiori opportunità di test garantite dal team anglo-francese, test a cui Doohan ha iniziato a partecipare prima con la monoposto del 2021 e poi con quella del 2022 sui tracciati di Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard e Spa. Inoltre, finora ha disputato sei sessioni di FP1 tra il 2022 e il 2024, sui circuiti di Città del Messico, Yas Marina, Montreal e Silverstone.