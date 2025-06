GP Austria, Piastri: “Forse ho esagerato in un frangente”

Oscar Piastri conclude al secondo posto il GP Austria, a seguito di un’accesa battaglia con il compagno di squadra, Lando Norris, oggi vincitore della gara

Il GP Austria, 11° prova della stagione di Formula 1 2025 è stato vinto da Lando Norris su McLaren, seguito da Oscar Piastri e da Charles Leclerc su Ferrari.

I due piloti della McLaren, sono stati protagonisti assoluti della gara, con tanto di battaglia molto avvincente. Alla partenza, Oscar Piastri ha uno scatto fulmineo che gli permette di sopravanzare Charles Leclerc, a sua volta partito dalla prima fila, mettendosi poi all’inseguimento della McLaren del compagno di squadra fino alla bandiera a scacchi.

Oscar: “Bella battaglia”

Tra Oscar Piastri e Lando Norris, non sono mancati i duelli corpo a corpo. L’episodio clou arriva nel primo stint, quando un bloccaggio dell’australiano, per poco non finiva per centrare Norris.

“Un momento intenso, spero che sia stato anche bello da vedere, in quanto da dentro la macchina è stata dura. Ho provato a fare del mio meglio. Probabilmente avrei potuto fare qualcosa di meglio, quando sono stato davanti a tutti per qualche istante. Ma, è stata una bella battaglia. Un po’ al limite in certi momenti, e forse ho esagerato un pochino in un frangente”.

“Tuttavia, è stata una bella gara e una bella battaglia. Ed è quello che dobbiamo cercare di fare, lottare l’uno contro l’altro per puntare entrambi alla vittoria. Ci sono andato vicino, ma non è stato sufficiente. Grazie al team per come ha gestito la situazione, anche durante la battaglia, è stato impressionante. Grazie a tutti e grazie per la macchina,” ha così raccontato quelle fasi Oscar Piastri, rispondendo alle domande di Davide Valsecchi al termine del GP Austria.

Oscar: “Qualifiche sfortunate per me… si poteva fare meglio”

Dopo un inizio di weekend, non del tutto soddisfacente, Oscar Piastri si è trovato in gara a dover battagliare con il compagno di squadra, Lando Norris, autore della vittoria del GP Austria. Una situazione a sorpresa per Oscar Piastri o si aspettava di riuscire a tenere testa all’inglese?

“Sì, pensavo che fosse possibile. Le qualifiche di ieri, sono state un po’ sfortunate per me, per via della bandiera gialla. Tuttavia, per tutto il weekend mi è sembrato di avere un buon passo. Una volta che sono entrato nella zona DRS, mi sono sentito piuttosto bene e dopo aver perso un po’ di terreno a seguito della prima sosta è stata dura riuscire a recuperare, per tornare in lotta. Dobbiamo riguardare alcune cose, perché sicuramente si poteva fare meglio,” ha così aggiunto in conclusione Oscar Piastri