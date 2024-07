UFFICIALE: Bearman in Haas per la stagione 2025

Era nell’aria, ma la conferma non arrivava mai. Oggi, invece, è stata annunciato: Oliver Bearman correre in Haas nel 2025

La notizia tanto attesa e tanto speculata è finalmente arrivata: Oliver Bearman sarà uno dei piloti della scuderia Haas per la stagione stagione 2025. Il giovanissimo britannico, appena 19enne, ha stregato tutti con la sua prestazione al Gran Premio d’Arabia Saudita, quando ha dovuto sostituire Carlos Sainz, indisponibile per appendicite. Attualmente in Formula 2, dove a dire il vero sta arrancando, continua a convincere durante le sessioni di prove libere in Formula 1. Sessioni a cui parteciperà anche questo weekend, quello del Gran Premio di casa, proprio a bordo della monoposto del team per cui correrà la prossima stagione.

“È difficile trovare le parole per descrivere quanto questo significhi per me” ha affermato Bearman. “Dire ad alta voce che sarò un pilota di Formula 1 per il team Haas mi rende estremamente orgoglioso. Essere una delle pochissime persone che riescono a fare ciò che sognavano da bambini è qualcosa di veramente incredibile. A Gene, ad Ayao e a tutti i dipendenti della Haas, grazie per aver creduto in me e per avermi dato fiducia nel rappresentare la vostra squadra”.

“Mi è piaciuto molto lavorare con tutti fin dalla prima volta che ci siamo incontrati in Messico e non vedo l’ora di godermi questo momento con loro e, spero, molti altri in futuro” continua il britannico. Poi la sentita dedica all’Academy che lo ha cresciuto: “A tutti i membri della Scuderia Ferrari Driver Academy, semplicemente, non sarei qui senza di voi. Vi ringrazio per avermi preparato fin dalla F4 per questa incredibile opportunità e so che darò tutto me stesso”.

Tanta gratitudine del giovane pilota

“È stato un lungo periodo di tempo”, dice Bearman. “In Formula 1, nulla è confermato fino a quando la penna non è sulla carta, e questo è avvenuto mercoledì mattina. Sono stati mesi pazzeschi. Sono davvero felice di aver ufficializzato”. La strada è stata lunga, dunque le emozioni sono forti: “Quando ho firmato l’accordo, ho provato una marea di emozioni. Pensi a tutti i momenti che hai vissuto nella tua carriera fin dal primo giorno, alla quantità di ore che hai impiegato, a tutte quelle giornate bagnate nei kart, a quelle fredde con la neve in pista, a quelle sveglie presto e a tutti i ricordi che ti sei perso con gli amici: ne vale la pena“.

“Non vedo l’ora di vedere cosa mi riserva il futuro. È solo l’inizio”. La fiducia da parte di Haas è tanta, avendogli proposto difatti un contratto pluriennale. “Sono felice che abbiano avuto fiducia in me e che abbiano visto il mio talento”, ha dichiarato. “Questo voto di fiducia è davvero importante. Mi aiuterà a imparare durante la mia stagione da esordiente e ad apprendere il più possibile per essere pronto per il futuro. E non vedo l’ora di iniziare”.

“La Haas in generale è un gruppo di persone fantastiche […]. Sono stati così accoglienti, gentili e disponibili. Con loro mi sento come se avessi trovato una nuova famiglia perfetta. Con loro mi sento a casa“. E aggiunge: “La Ferrari è stata fondamentale per farmi entrare in F1. Più recentemente, Fred [Vasseur] ha lavorato a stretto contatto con me e ha avuto fiducia in me […]. Grazie al loro sostegno, mi hanno fatto lavorare al meglio sul simulatore, mi hanno fatto fare molti test e mi hanno fatto correre. È stato fantastico. La collaborazione è stata determinante”.

Il pilota perfetto per Komatsu

“Certamente è stato un fattore positivo, ma non è stato il fattore dominante“, dice Komatsu, parlando della prestazione di Bearman a Jeddah. “Avevo già visto in Messico e ad Abu Dhabi l’anno scorso di cosa sia capace e quanto sia stato fantastico lavorare con lui. Sono rimasto più impressionato da questo […]. Vedere come sia riuscito a salire su una Ferrari nelle FP3 in un circuito così difficile come quello di Jeddah e a ottenere le prestazioni che ha ottenuto, non è stata una sorpresa assoluta sapendo come ha lavorato con noi. Questo ci dà maggiore fiducia in lui”.

“Abbiamo bisogno di qualcuno di dinamico, giovane, con talento ma con la testa sulle spalle. Per me, il profilo di Ollie è perfetto per la nostra squadra e per la direzione che vogliamo prendere”. Si tratta di un’inversione di marcia rispetto agli ultimi anni. “Sono rimasto impressionato da come reagisce alle avversità […]. Si tratta più che altro di come affronta queste situazioni, e finora lo sta facendo molto bene. Ollie ha capito cosa cercava il team in termini di programma e di risposte che dovevamo ottenere”. Si prevede un ottimo sodalizio tra Bearman e Haas nel 2025.

“Quando ha guidato, ha guidato di conseguenza, in modo da poter generare buoni dati. È stato impressionante farlo a un’età così giovane e per la prima volta nelle FP1″ afferma, riferendosi sempre alle libere del 2023. “Un’altra cosa che mi ha colpito è che era molto informato sulla gestione degli pneumatici per i long run ad alto contenuto di carburante. È stato proattivo, nel senso che all’inizio ha gestito troppo, ma se ne è reso conto da solo. Naturalmente noi gli abbiamo fornito informazioni, ma lui ha saputo reagire. La sua consapevolezza è stata impressionante. […] Ha dimostrato calma e maturità” conclude Komatsu.