La Ferrari blinda Sainz: rinnovo del contratto fino al 2024

La Ferrari ha deciso di bloccare a Maranello Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha firmato un rinnovo del contratto che lo lega al Cavallino Rampante fino al 2024

Mattia Binotto aveva lasciato intendere che bollisse qualcosa in pentola in quel di Maranello. E quelli della Ferrari sono, quindi, piani a lungo termine: se Leclerc già aveva rinnovato il contratto che lo legava al Cavallino Rampante fino al 2024, ora arriva a fargli compagnia anche Carlos Sainz.

Un ruolo fondamentale in questa scelta sicuramente lo ha giocato il ritorno del Banco Santander in qualità di premium partner della Ferrari. Sul ritorno della banca spagnola, che era già stata legata alla Rossa tra il 2010 e il 2017 e aveva legato il suo nome a quello di Alonso, ha sicuramente pesato l’ottima prima stagione disputata da Carlos Sainz in Ferrari.

A MARANELLO SI GETTANO LE BASI PER IL FUTURO

Sfruttando le importanti modifiche al regolamento tecnico che hanno fatto il loro debutto nel Campionato 2022 di Formula 1, la Ferrari spera di sfruttare a proprio vantaggio questo momento storico del Circus per tornare a lottare per il titolo. E proprio la decisione di bloccare anche Sainz fino al 2024 potrebbe lasciar intendere che a Maranello abbiano le carte giuste da giocare per far tornare la Rossa sul tetto del mondo.

SAINZ FELICE DI CONTINUARE CON LA FERRARI

“Mi vedo alla Ferrari a lungo termine“. Lo ha affermato in una delle sue ultime interviste proprio il pilota spagnolo e la notizia del rinnovo non poteva arrivare in un momento migliore.“Indossare questa tuta da gara e rappresentare questa Scuderia è un grande onore per me e non vedo l’ora di continuare a godermi il nostro viaggio insieme”, ha affermato lo spagnolo subito dopo l’annuncio della firma del contratto con Ferrari fino al 2024.

“Ho sempre detto che non esiste una squadra di Formula 1 migliore per cui correre – ha aggiunto il #55 –. La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva, il risultato di tutto il lavoro portato avanti dal gruppo è chiaro già da questo inizio di stagione. Esco rafforzato da questa rinnovata dimostrazione di fiducia nei miei confronti. La F1-75 si sta rivelando la vettura che può permettermi di inseguire i miei obiettivi in pista, iniziando con la mia prima vittoria in Formula 1″.

Anche Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo dello spagnolo. “L’ho detto più volte – ha affermato senza nascondere tutta la soddisfazione del caso –, credo che abbiamo la migliore coppia di piloti in Formula 1; quindi, gara dopo gara, mi è sembrato un passo del tutto naturale prolungare il contratto di Carlos, garantendo così stabilità e continuità”.

“Nel tempo trascorso con la squadra, ha dimostrato di avere il talento che ci aspettavamo da lui, ottenendo risultati impressionanti e sfruttando al meglio tutte le opportunità. Fuori dalla macchina è un gran lavoratore, attento ai minimi dettagli, e ha aiutato tutto il gruppo a migliorare e progredire. Insieme, possiamo puntare a obiettivi ambiziosi e sono sicuro che, insieme a Charles, potrà svolgere un ruolo significativo nell’alimentare la leggenda Ferrari e scriverà nuovi capitoli nella storia della nostra squadra”.