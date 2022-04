Warwick: “Hamilton è il miglior pilota di Formula 1”

Derek Waewick è certo che Hamilton sia il miglior pilota in Formula 1

Secondo l’ex pilota di Formula 1, Lewis Hamilton è il miglior pilota mai esistito in Formula 1 e merita di essere in cima alla classifica piloti. Questo non solo per gli innumerevoli record che ha battutto, ma anche per come è riuscito a conquistare tutto quello che ha vinto in Formula 1. Due anni fa il britannico è riuscito a eguagliare il record di mondiali vinti di Schumacher. Nessuno avrebbe mai pensato fosse possibile arrivare a sette mondiali come il tedesco, eppure Hamilton sembra averci insegnato che nulla è davvero impossibile quando c’è la determinazione.

Hamilton e Schumacher condividono il record per il maggior numero di titoli vinti; tuttavia, il britannico, con ben 103 si posiziona primo in termini di vittorie ottenute. Abbiamo sempre detto che confrontare i piloti di due epoche non porta a nulla. Questo perchè ci sono innumerovoli fattori da tenere in considerazione e perchè ogni pilota è unico nel suo genere. Inoltre, la Formula 1 cambia ed evolve costantemente, quindi le gare e la monoposto non possono essere comparate.

Eppure, Warwick, che visita spesso il paddock in qualità di steward della FIA non ci penserebbe due volte a mettere Hamilton in cima alla classifica piloti di tutti i tempi. Al Express Sport ha ammesso: “E’ un grande campione. Non credo che ci siano argomenti validi per confutare la mia tesi. E lo sto paragonando contro Senna e Prost, Fangio, Stirling Moss e Jackie Stewart. E tutti quei ragazzi lì, che hanno fatto la storia”.

Today we won our 100th race! Words can’t describe how it feels to make history with this team of hardworking, driven and passionate human beings. We must keep fighting, keep rising. We’ve got a championship to win #LH100 pic.twitter.com/e2oQHVAVDi — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 26, 2021

“HAMILTON HA SEMPRE VINTO DOMINANDO”

Il sette volte Campione volte Campione del Mondo Britannico ci ha abituati a straordinarie imprese. Tuttavia, il dominio e i tionfi di Hamilton non stati privi di polemiche. Alle critiche che nel corso del tempo sono state sollevate, Warwick risponde: “Ha vinto le sue gare in modo molto pulito e dominandole. Sì, la Mercedes gli ha consegnato una vettura dominante. Ed è quello che ogni pilota necessita per vincere. Non conosco molti Campioni del Mondo che siano stati tali con una brutta macchina, quindi penso che lo stesso valga per tutti”.

Con il cambio di regolamenti del 2022 ci saremmo aspettati una Mercedes molto diversa dalle altre vetture, innovativa ed estremamente veloce. Invece, le prime gare di inizio stagione non sono state molto positive per il team tedesco, che si trova a dover inseguire e sistemare qua e là parti della monoposto per colmare il gap.

Nonostante un inizio un po’ in salita, Warwick si rifiuta di cancellare la Mercedes e il suo pilota di punta dalla lotta. “Sembra che il concetto di Mercedes esageri la frizione, ma sono sicuro che superaranno anche questo problema”, ha dichiarato l’ex pilota. “Quella vettura sarà competitiva, vincerà e farà vincere sia Hamilton che Russell. Stanno combattendo e conoscono le dinimache di un mondiale. Se la macchina diventerà competitiva entreranno la sfida“.