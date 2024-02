L’off-season più eccentrica di sempre è davvero terminata?

L’off-season che precede la stagione 2024 di Formula 1 è terminata, ma l’interesse del pubblico non sembra andare oltre

E anche l’off-season di quest’anno è terminata. Nonostante il mondiale di Formula 1 2024 sia quasi giunto al suo inizio, l’attenzione dei più è ancora rivolta a tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Mesi caotici per il mondo della Formula, che hanno permesso di elevare questa off-season tra le più bizzarre della storia di questo sport. Dopo un periodo natalizio piuttosto monotono e ordinario, il nuovo anno sembra aver portato con se il caos. Da gennaio, infatti, tra conferme e indiscrezioni, il “dietro le quinte” del Circus ha regalato notizie di ogni tipo.

Prima tra tutte, quella sulla fine del rapporto quasi decennale tra la Haas e il suo ormai ex team principal, Günther Steiner. Ma l’abbandono di Steiner, sostituito dal giapponese Ayao Komatsu, è solo la base di ciò che quest’ultima off-season ci ha regalato. È bastata infatti solo qualche settimana, prima che una semplice email contribuisse a scuotere gli animi già agitati in vista della nuova e imminente stagione. Il 31 gennaio si è avuta la conferma dell’esclusione ufficiale del team Andretti, candidatosi per la stagione 2025 o 2026. Viste le immediate e innumerevoli reazioni a riguardo, il rifiuto sembrava destinato a dominare il ciclo delle notizie inerenti alla Formula 1. Ma così non è stato.

Numerose notizie e cambiamenti importanti

Il caso Andretti è passato, alla fine, un po’ in sordina. E questo soprattutto poiché, in concomitanza con il caso, una “bomba” stava per esplodere a casa Mercedes. Le indiscrezioni giravano già da un po’, ma solo a febbraio si è avuta la conferma definitiva: Lewis Hamilton ha posto fine allo storico rapporto che lo legava alla scuderia anglo-tedesca. Il sette volte iridato guiderà per la Ferrari a partire dal 2025. Sorprendentemente però, non è tutto. Dopo una tranquillità durata appena quattro giorni, altre indiscrezioni sono state confermate.

La Red Bull dichiara che il team principal Christian Horner è stato sottoposto a un’indagine interna in seguito alle accuse di una dipendente. Certo, la Formula 1 è sempre stata campo di diverse controversie, ma solitamente incentrate sui regolamenti e/o sulla follia delle normative emanate dalla FIA. Queste sono situazioni nuove. Tante altre informazioni avrebbero meritato una maggiore diffusione in questo continuo ciclo di notizie. I diversi cambiamenti apportati al calendario di quest’anno, le presentazioni delle nuove vetture e i test, per esempio. Nella speranza che tutto questo non vada a offuscare il vero e proprio inizio della stagione in Bahrain, la curiosità riguardo a ciò che potrebbe accadere permane.

Martina Romeo