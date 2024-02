Test Bahrain 2024: quando e dove seguirli

I test pre-stagionali avranno luogo dal 21 al 23 febbraio in Bahrain e avranno due sessioni di quattro ore ciascuna, al giorno, ecco dove è possibile vederli

Ci avviciniamo finalmente alla fine della pausa invernale e siamo quasi pronti al semaforo verde di questa nuova stagione di Formula 1. I test si terranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio 2024 e saranno composti da due manche al giorno. Dopo quasi tre mesi fermi – ma sempre al lavoro – la categoria regina del Motorsport sta per tornare.

Il Circus è pronto a rimettere in pista le 20 monoposto che durante questo inverno hanno lavorato per migliorarsi. La settimana scorsa si è concluso il ciclo di presentazioni da parte di tutti i team. Dopo i famosi filming days però non sono venute fuori ancora riprese ufficiali che hanno fatto intuire i cambiamenti reali delle monoposto. Quest’attesa sta per finire. Il pre-season si articolerà quindi in due sessioni di quattro ore ciascuna.

Dove seguire i test e a che ora?

Anche per il 2024, Sky Sport F1 (canale 207) e NOW ci rendono la vita facile e trasmetteranno i test del Bahrain in diretta dalle 8:00 alle 17:00 (ora italiana), con una pausa pranzo intorno alle 12:00. Sky offrirà inoltre anche il live blog su SkySport.it e video sulle pagine ufficiali di YouTube e Tik Tok. Invece a fine giornata qui sul nostro sito ci sarà il resoconto di ogni singolo giorno di test e sulla pagina Instagram di F1world vari aggiornamenti nel corso della giornata.

Su Sky ad accompagnarci dalla cabina di commento i cari Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, in ansia come tutti per le 24 tappe di questo campionato 2024, assieme alla sempreverde Mara Sangiorgio in diretta dalla pit-lane. Non ci resta che aspettare, goderci il verde ai semafori e magari se rimane un po’ di tempo, fare i pancakes di Carlos Sainz.

Francesca Luna Barone