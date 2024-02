Brundle: “Hamilton in Ferrari deve integrarsi come Schumacher”

Hamilton come Schumacher: per Martin Brundle il pilota inglese dovrà creare una sinergia con Ferrari come fece il Kaiser durante la sua permanenza a Maranello

Un campione che entra nella squadra delle infinite glorie, far parte della Ferrari non sarà così tanto semplice per Hamilton, parola di Martin Brundle. Il pilota inglese entrerà a far parte della squadra italiana non solo a quarant’anni, ma con numeri ar dir poco maestosi. Ma entrare a Maranello porta grosse ambizioni e grandi responsabilità. Lasciare il Regno Unito e recarsi in Italia porta non solo un cambio di team, ma novità in termini di ambiente e di lingua.

Seppur in alcune interviste è emerso come il pilota #44 sappia qualche parola in italiano, quando approderà a Maranello dovrà imparare la nostra lingua e far dimestichezza con la nostra cultura. Martin Brundle non ha dubbi: “Dovrebbe fare come Schumacher e diventare un campione dal sapore diverso. Lui era parte della Ferrari in tutto. Oppure potrebbe fare come Alonso e Vettel che anche se non hanno eguagliato il tedesco, si sono ambientati. Prendere spunto dal lavoro in fabbrica e l’approccio con la squadra anche dall’attuale coppia Leclerc-Sainz“ ha affermato – “Penso che se Lewis vuole davvero partire velocemente in quella che è una squadra completamente diversa dalla sua attuale che ha sede in Gran Bretagna, per recarsi in Italia, e farne parte al 100%”

Brundle: “Con ingegneri al passo per Lewis sarebbe più semplice”

Per garantire un passaggio graduale a Maranello, Brundle è fiducioso che Hamilton vorrebbe portare con sé alcuni dipendenti della Mercedes, ma con la clausola di non concorrenza, le strade si complicano. Il giornalista inglese ha spiegato cosa porterà con sé l’inglese alla Ferrari e cosa magari gli piacerebbe portare a Maranello.

“Processi, filosofie, come funziona l’auto, cosa gli piace, dove gli piace sedersi e cosa ha bisogno da un’auto per massimizzare il suo talento”, ha spiegato Brundle nel podcast di Sky F1 .

“E poi deve integrarsi. Ed è difficile, perché non credo che parlerà la lingua, di certo non la parlerà subito e non conoscerà la squadra come Leclerc. Penso che Hamilton proverà a portare alcune persone con sè, o comunque spererà che alcuni membri decideranno di approdare a Maranello e quindi trovare un modo per aggirare la clausola. ” ha concluso. L’approdo in Ferrari per Hamilton è ormai certezza, se arriverà in solitaria o con qualche membro Mercedes è solo da scoprire