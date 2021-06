Il GP di Francia ospiterà 15.000 tifosi questo fine settimana

Il GP di Francia, che si svolgerà sul circuito del Paul Ricard, ospiterà nelle sue tribune questo fine settimana 15.000 tifosi

Dopo l’Azerbaijan che ha tenuto il suo GP a porte chiuse, la Formula 1 torna in Europa e con essa tornano anche i tifosi sugli spalti. Sebbene questi siano tornati in modo limitato, Eric Boullier sottolinea che questo è un buon segno, che spera continui nelle prossime gare. Lo stesso è fiducioso che l’involuzione della Pandemia consentirà loro di riempire nuovamente i circuiti da settembre. Il GP di Francia avrà i tifosi nelle sue tribune questo fine settimana. 15.000 persone potranno godersi l’evento in un Paese che ha già vaccinato quasi il 20% della sua popolazione contro il Covid-19.

Il Paese di Emmanuel Macron inizia oggi a vaccinare tutti gli adulti, indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. Eric Boullier, direttore generale del GP di Francia, spera che poter accogliere 15.000 tifosi questo fine settimana al Paul Ricard sia l’inizio di un trend che vedrà i circuiti gradualmente riempirsi di nuovo. L’ex team principal della McLaren è fiducioso che entro settembre i circuiti potranno già vendere i biglietti senza limitazioni.

“Non vedo l’ora di vedere i circuiti pieni e spero davvero che entro settembre ogni Gran Premio possa essere pieno, come lo era prima della Pandemia“ afferma Boullier in una dichiarazione rilasciata al portale web GP Blog. D’altronde, nonostante Boris Johnson abbia ritardato l’allentamento delle misure restrittive inerenti al Covid-19, a Silverstone sono già in trattativa con il Governo per cercare di accogliere 140.000 persone per il GP di Gran Bretagna.

GRAN PREMI DEL 2021 DISPUTATI CON LA PRESENZA O MENO DI PUBBLICO

Bahrain: solo vaccinati o guariti dal Covid-19;

Emilia Romagna: a porte chiuse;

Portogallo: a porte chiuse;

Spagna: 1.000 abbonati;

Monaco: 7.000 tifosi;

Azerbaigian: a porte chiuse;

Francia: 15.000 tifosi;

Stiria: 39.000 tifosi;

Austria: 39.000 tifosi;

Gran Bretagna: 140.000 tifosi.