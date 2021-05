GP Monaco: torna il pubblico, ma assistere costa caro!

Torna il pubblico sulle tribune del GP di Monaco, ma i prezzi sono troppo alti

Dopo aver annullato l’evento nella passata stagione, quest’anno torna il GP tra le strade cittadine di Montecarlo. Monaco, che ha già ospitato la gara storica e la Formula E, è ora pronta ad accogliere anche la Formula 1. Gli organizzatori del GP apriranno le porte anche a 7500 tifosi, circa il 40% della capienza delle tribune. Finalmente, con il GP di Monaco tornerà il pubblico, torneranno gli striscioni e le urla dagli spalti. Escludendo i 1000 spettatori del Montmelò, sarà la prima volta in Europa da un anno mezzo.

Già durante il weekend dedicato alla Formula E, era stata ammessa un’affluenza ridotta. Avevano contato circa 6500 posti riservati ai residenti e agli ospiti dell’hotel del Principato. Tuttavia, l’ingresso era libero, quindi potrebbe esserci stato un numero maggiore di persone. Non sarà certamente come gli anni scorsi, ma un pubblico ridotto torna a darci speranza per il futuro.

Sarà essenziale rispettare i protocolli di sicurezza come il metro di distanza e l’uso della mascherina. Inoltre, se non si è residenti o non si ha un’attività nel Principato è impossibile entrarci senza mostrare l’esito negativo del tampone, effettuato entro le 72 ore prima.

PREZZI DA CAPOGIRO

A far discutere sono stati i prezzi, per niente popolari. I biglietti per la gara di domenica si aggirano da un minimo di 350 euro per la tribuna più economica su boulevard Albert 1er, fino ai 940 per la tribuna B del Casinò. Il prezzo medio delle altre tribune è sui 550 euro, con ancora una buona disponibilità di posti alle Piscine e alla Cale de Halage, da cui è possibile vedere la staccata della Rascasse.

Sono prezzi più accessibili quelli per assistere alle prove libere del giovedì. Infatti, le tribune vanno dai 70 agli 80 euro. Invece, per vedere le qualifiche, i prezzi si aggirano tra i 150 e i 490 euro.

Nonostante i prezzi da capogiro, i biglietti sono stati quasi tutti esauriti e le tribune ritorneranno ad essere colorate e vive.