Haas presenterà la sua monoposto il 19 febbraio

La scuderia americana Haas svelerà la sua monoposto per la stagione del 2020, poco prima che le luci della pista diventino verdi per i test a Barcellona, che si terranno il 19 febbraio

La Haas sta seguendo le orme dell’Alfa Romeo, che è anche pronta a proporre la sua vettura il mercoledì mattina del primo test pre-stagionale sul circuito catalano. La scuderia americana è l’ottava ad annunciare i suoi piani. Per quel che riguarda Williams e Red Bull, invece, vige ancora il silenzio più assoluto e si aspettano conferme da parte loro. Dopo la fine del tumultuoso accordo di sponsorizzazione con Rich Energy, che ha visto il team adottare il nero e l’oro come combinazione di colori della livrea, ci si aspetta che si ritorni alla combinazione di colori grigio e rosso, già adottati nel 2018. La Haas presenterà la monoposto quindici minuti prima rispetto all’Alfa Romeo.

Ecco di seguito il calendario completo delle presentazioni dei vari team, in attesa di comunicazioni, come detto in precedenza da parte di Red Bull e Williams:

11 febbraio: Ferrari;

12 febbraio: Renault;

13 febbraio: McLaren;

14 febbraio: Mercedes, Alpha Tauri;

17 febbraio: Racing Point;

19 febbraio: Alfa Romeo, Haas.