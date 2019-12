Confermata la data di presentazione dell’Alpha Tauri

Follow on Twitter

La vettura della seconda scuderia Red Bull verrà presentata pochi giorni dopo la Ferrari

Il team Alpha Tauri, il nuovo nome della scuderia Toro Rosso, presenterà la sua vettura per la stagione 2020 il 14 febbraio.

La rinnovata scuderia di Faenza è diventata la seconda squadra ad annunciare i suoi piani per l’anno a venire, dopo che la Ferrari ha rivelato che presenterà l’erede della SF90 in data 11 febbraio.

Il lancio dell’Alpha Tauri avverrà presso lo stabilimento della Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria, cinque giorni prima dell’inizio dei test pre-stagionali a Barcellona, sul Circuito di Catalunya.

GASLY E KVYAT CONFERMATI

Pierre Gasly e Daniil Kvyat sono stati confermati anche per il 2020 e saranno i primi piloti a correre sotto il nuovo main sponsor Alpha Tauri, brand facente capo sempre a Red Bull nel settore abbigliamento.

Entrambi sono riusciti a raggiungere un podio a testa 2019, con Kvyat che ha ottenuto il primo podio per la Toro Rosso in Germania dopo quello realizzato da Vettel a Monza nel 2008, prima che Gasly ottenesse uno storico secondo posto in Brasile.

I punti realizzati in classifica costruttori sono stati 95, record nella storia della scuderia.