Alfa Romeo: la C39 sarà presentata il 19 febbraio

Il team di Hinwil presenterà la C39 il prossimo 19 febbraio 2020, alle ore 08:15, sulla pit-lane del circuito di Barcellona

L’Alfa Romeo Racing ORLEN, ha annunciato la data della presentazione della nuova monoposto, ovvero il 19 febbraio 2020, sul Circuit de Catalunya Barcellona.

La presentazione della nuova C39, avverrà alle ore 08:15, poco prima dell’inizio del primo giorno di test invernali in preparazione della stagione 2020, che prenderà il via a marzo con il GP Australia.

Per quell’occasione, sarà presente il team di Hinwil, capitanato dal team principal, Frédéric Vasseur, lo staff tecnico, insieme ai due piloti titolari, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, così come Robert Kubica. Il pilota polacco, dopo aver chiuso la sua avventura in Williams e dopo essersi ritirato dalle corse a fine 2019, in questa stagione ricoprirà il ruolo di pilota di riserva dell’Alfa Romeo Racing.

Lo scorso anno, l’Alfa Romeo è stata tra le prime monoposto ad essersi svelate, grazie allo shakedown effettuato a Fiorano con Kimi Raikkonen. Mentre ora si dovrà attendere un pò per poterla vedere pubblicamente.

The first day of testing has become even more interesting. 🤩 🗓 19.02.2020

📍Circuit de Barcelona-Catalunya

⏱ 8:15h#GetCloser #Formula1 pic.twitter.com/mtGP4WUnb1 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) January 24, 2020

DOPO UN 2019 TRA ALTI E BASSI, C’È GRANDE ATTESA PER LA C39

Grande attesa per la nuova monoposto della Scuderia Svizzera, che dopo una stagione 2019, sottotono e terminata terz’ultima, in 8° posizione in classifica costruttori, cercherà di riscattarsi ed ottenere il miglior risultato possibile. Antonio Giovinazzi, che lo scorso anno, ha corso la sua prima intera stagione da pilota titolare, dopo aver ottenuto il prolungamento di contratto, sarà chiamato in questa stagione, a confermare di essere “cresciuto” e di riuscire a portare a casa dei risultati importanti per la squadra. Kimi Raikkonen, che nel 2020 compirà 40 anni, è il pilota più “anziano” della griglia di partenza, e detentore del maggior numero di Gran Premi disputati, dopo un’ultima parte di stagione 2019, priva di risultati importanti, e con diversi problemi, sarà anche lui chiamato ad un un inizio di stagione con migliori risultati.

All’inizio di gennaio, vi avevamo annunciato l’inizio di una nuova partnership dell’Alfa Romeo Racing ed il colosso petrolifero polacco PNK ORLEN. L’ingresso di questa multinazionale, ha portato a cambiare il nome del team in Alfa Romeo Racing ORLEN, divenuto così co-sponsor del team.