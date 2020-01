Mercedes, c’è la data! Regalo di San Valentino per i fan

Dopo Ferrari, Renault, McLaren e la neonata AlphaTauri, è la Mercedes a svelare la data nella quale presenterà la propria vettura. Il giorno designato è il 14 febbraio, un regalo per tutti gli innamorati del motorsport

La Mercedes rompe gli indugi e sceglie la data nella quale condividerà con il pubblico la nuova W11. Quinto team a comunicare quando sarà mostrata la monoposto per la stagione 2020, la Mercedes ha condiviso sui social un breve video teaser. Ad aprire le danze sarà la Ferrari, che l’11 febbraio presenterà la nuova vettura progettata in quel di Maranello. A Brackley hanno scelto di svelare il frutto del lavoro invernale il 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

L’evento che vedrà protagonista la nuova creatura Mercedes avverrà però a porte chiuse. I fan ed i media non avranno l’opportunità, almeno a breve, di vedere dal vivo la W11. Per saziare la curiosità degli appassionati, le immagini verranno condivise sui social della Stella a Tre Punte.

We’re not saying cancel your Valentine’s Day plans, but you should probably cancel your Valentine’s Day plans… 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 gennaio 2020

L’ASSALTO AL SETTIMO TITOLO

Da regolamento, la W11 potrà essere testata in pista per “soli” 100 chilometri prima dei test ufficiali di Barcellona. Nonostante ciò, Hamilton e Bottas potranno mettere le mani sul volante e potranno fare conoscenza con la monoposto che li accompagnerà per tutto il 2020. Nella prossima stagione la scuderia di Brackley avrà l’opportunità di conquistare il settimo campionato costruttori consecutivo, battendo il record attualmente detenuto e condiviso con la Ferrari (1999-2004).

Un altro record importante, stavolta individuale, è quello al quale proverà l’assalto Lewis Hamilton. L’inglese infatti è al momento secondo solo a Michael Schumacher per numero di campionati piloti vinti. Il pilota di Stevenage proverà a mettere le mani sulla settima corona iridata, la quarta consecutiva, per eguagliare le vittorie di Schumacher.

Di seguito, tutte le date annunciate finora per le presentazioni delle vetture:

11 febbraio: Ferrari

12 febbraio: Renault

13 febbraio: McLaren

14 febbraio: Mercedes, AlphaTauri