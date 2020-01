Ferrari: dettagli sulla presentazione della vettura 2020

Il team italiano della Rossa ha recentemente fornito aggiornamenti in merito alla presentazione del nuovo progetto.

A gran sorpresa, la Ferrari ha annunciato che la presentazione 2020 non avrà più luogo a Maranello. Quest’anno infatti, il team sarà ospitato a Reggio Emilia, dove 223 anni fa è nato il tricolore.

La Rossa ha scelto la cornice dello storico Teatro Romolo Valli, inaugurato più di 150 anni fa, per aprire il sipario e svelare a tutto il mondo la nuova monoposto di Formula 1.

L’evento avrà inizio alle 18:30 di martedì 11 febbraio, e potrà essere seguito dai tifosi in streaming sui canali social della Scuderia Ferrari, quali Facebook, Instagram e Twitter.

📍 Teatro Valli, Reggio Emilia What better place than the city of the #Tricolore 🇮🇹 to host our 2020 car launch? 🤩 Just 3 weeks to go, #Tifosi ❤️#essereFerrari 🔴https://t.co/FktKwitEIK — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 21, 2020

FERRARI PRONTA PER BARCELLONA

La monoposto 2020 realizzata a Maranello, scenderà in pista dopo la presentazione per i test pre-stagionali presso il circuito di Barcellona-Catalunya.

L’anno scorso, i risultati ottenuti durante i test dalla SF90 hanno fatto brillare gli occhi a molti appassionati. Risultati che hanno poi spento in fretta l’entusiasmo. Infatti nella seconda parte dei test di inizio 2019, il team di Brackley sorprese tutti portando una versione profondamente rinnovata della vettura, che dimostrò di avere passo gara e affidabilità migliore di quella Ferrari.

Il team di Binotto sembra avere ben presente l’obiettivo e non lascia nulla al caso. Infatti, quest’anno la Ferrari sembra voler testare due telai differenti, come fece Mercedes lo scorso anno.

Secondo delle indiscrezioni, dovrebbe adottare un telaio nei primi tre giorni per cercare di estrapolare quanti più dati possibili. Nel caso in cui questi non dovessero essere soddisfacenti, durante gli ultimi giorni metterebbe in pista un altro telaio. Ma probabilmente il team provvederà comunque a fare delle comparazioni tra i due modelli, anche in caso di risposte positive sin da subito.

TEST PIRELLI 2021

Successivamente ai test pre-stagionali, la Ferrari sarà poi impegnata a Jerez per provare gli pneumatici Pirelli da 18 pollici, che verranno usati nel 2021.

Sembra non esserci sosta per il team di Maranello che dimostra ancora una volta quanto sia determinato a migliorare e a farsi trovare pronto, non solo per questo 2020, ma anche per la rivoluzione a cui assisteremo nel 2021.