GP Stati Uniti, anteprima: circuito, meteo

GP Stati Uniti 2023, round 18. La Formula 1 torna in America, con la tappa di di Austin in Texas, che vedrà andare in scena la Sprint Race

GP Stati Uniti, anteprima – La Formula 1 si avvicina sempre di più al rush finale della sua lunghissima stagione 2023, con il Texas e il circuito di Austin, pronti a ospitare il GP Stati Uniti, quintultima tappa.

Who’s excited for our Americas triple header?! 🤩 First up, we have Austin! 🇺🇸 Here’s what we’re most excited for 👇#USGP #F1 https://t.co/4ds15Tylwo — Formula 1 (@F1) October 16, 2023

Il Mondiale di Formula 1 2023, con i titoli iridati costruttori e piloti già nella bacheca della Red Bull e di Max Verstappen, si appresta a vivere un’altra emozionante sfida, considerando i giochi ancora aperti tra gli altri team e piloti, per le migliori posizioni nelle classifiche.

Vincitore del GP Qatar e del titolo iridato piloti, Max Verstappen si presenta ad Austin in modo più rilassato, ma sotto sotto con la voglia di continuare a mostrare la sua incredibile forza e competitività, e conquistare altri record. Di sicuro, il super binomio Max-RB19 ci riserverà altre imprese fino all’ultima gara.

Red Bull nel frattempo, si aspetta di vedere i risultati anche di Sergio Perez, che dovrà difendere a tutti i costi il secondo posto del Mondiale Piloti. La stagione del messicano, a differenza del compagno di squadra, non è stata molto positiva a partire dal GP di Miami. Troppi momenti no, risultati e prestazioni al di sotto delle aspettative, malgrado la super vettura che ha tra le mani.

Situazione alquanto negativa, che non starà facendo felice Christian Horner & Co, i quali si aspettano di vedere dei risultati migliori in queste ultime gare della stagione. Nel frattempo iniziano a guardarsi altrove, alla ricerca di un valido sostituto di Checo (nel caso in cui dovesse fallire l’obiettivo). Ultimamente si parla spesso del sedile della seconda vettura alquanto in bilico. Sarà così? Si vedrà nel corso dei prossimi giorni, già a partire dal weekend texano…

Mercedes vs Ferrari e il 2° posto

Nuovo round, nella sfida per il secondo posto nel Campionato Costruttori, tra Mercedes e Ferrari. Chi la spunterà?

Mercedes in Qatar, non è riuscita a sfruttare il ritiro di Carlos Sainz ancora pirma del via, per via dello scontro fraticida tra Lewis Hamilton e George Russell alla prima curva, che ha determinato il ritiro del 7 volte Campione del Mondo. L’incredibile rimonta di Russell, finito in zona punti non ha comunque aiutato il team nell’obiettivo.

Una situazione non semplice, con la Ferrari che paga un gap di 28 punti dalla Mercedes, reduce dal GP Qatar iniziata e conclusa con una sola vettura, quella di Charles Leclerc, visto il forfait della SF-23 di Carlos Sainz a pochi minuti dalla partenza. Il monegasco ha comunque cercato di portare a casa il risultato migliore possibile. Tuttavia tra il caldo torrido e una vettura che faticava a livello di prestazioni, soprattutto con le gomme, non è stato facile riuscire a far meglio.

Ora la palla passa al Texas e al GP Stati Uniti. Il tracciato è solitamente caratterizzato da buche, che in passato ha spesso messo a dura prova le vetture Rosse. Lo scorso anno, Carlos Sainz è stato autore della pole position, portandosi dietro Charles Leclerc. Il monegasco venne retrocesso al dodicesimo posto, per la sostituzione del motore. In gara, poco dopo la partenza alla prima curva, un incidente tra George Russell e Carlos Sainz, ha messo k.o. lo spagnolo.

Vedremo, cosa succederà questa volta…

In casa AlphaTauri, fervono i preparativi per il ritorno in pista di Daniel Ricciardo. Salvo smentite dell’ultima ora, l’australiano infortunatosi il venerdì del GP Olanda, riprenderà il volante della AT05, che era stata affidata a Liam Lawson. Nella passata edizione, Yuki Tsunoda finì a punti, dopo essere partito dalla 19° posizione.

Made in USA

Il GP Stati Uniti, è la gara di casa per il team Haas. Il team guidato da Gunther Steiner si presenterà con una nuova livrea, sulle tute dei piloti e le vetture. Proprio in queste ore, la Haas ha mostrato la speciale livrea delle monoposto che Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg porteranno in pista ad Austin, che sembra voler omaggiare la bandiera e lo spirito patriottico statunitense, con le stelle e strisce che campeggiano sui fianchi della VF-23, e la prima frase presente nella Costituzione americana: “We the People” (Noi, il Popolo).

Your first take on our special livery we’ll be running at this weekend’s #USGP ⤵️#HaasF1 pic.twitter.com/qf4AaeNaPx — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 16, 2023

Gara di casa, anche per il pilota della Williams, Logan Sargeant. In parte è la gara di casa, anche della Williams, visto che la nuova proprietà, la Dorilton Capital è un fondo privato di investimenti con sede negli Stati Uniti.

Special memories from Logan’s first FP1 at COTA last year! 🥰 pic.twitter.com/W4EJ3Ks2qs — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 17, 2023

CIRCUIT OF THE AMERICAS (C.O.T.A.)

Il Circuito delle Americhe, sorge nei pressi di Austin in Texas, è stato progettato da Hermann Tilke con lo scopo di riportare la Formula 1 negli Stati Uniti. E fu così che nel 2012 fece ritorno il GP Stati Uniti sei anni dopo l’ultima volta (sul circuito di Indianapolis).

Il tracciato di Austin, è lungo 5.515 metri ed è costituito da 20 curve, con diversi tratti che ricordano altri circuiti, progettati da Tilke: la successione a ‘Serpentina’ di curve al primo settore che ricorda la famosa ‘Esse’ del circuito di Suzuka.

In qualifica, sarà importante ottenere una buona posizione sulla griglia di partenza, in quanto in gara, chi partirà sul lato sporco, faticherà a trovare il giusto grip, rischiando di compromettere l’esito di questa fase di gara.

La sua unicità

Caratteristica unica di questo tracciato, sono i cambiamenti di elevazione: in particolare e affascinante è il tratto iniziale in salita, che porta alla Curva 1, ovvero una curva cieca. Molti piloti adorano correre qui per le sue caratteristiche, e il suo bellissimo layout: i continui cambi di pendenza lo rendono interessante. C’è un’alta possibilità di compiere sorpassi. Si gira in senso antiorario

Inoltre, la stessa città, ricca di attrazioni e locali per il divertimento e il relax, è amata dai piloti, così come il grande di flusso di gente e appassionati che affollano nel corso del weekend.

DRS

Come di consueto, la FIA ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e utilizzare il sistema DRS a C.O.T.A. Saranno due le zona DRS.

la prima, sul rettilineo principale, tra curva 20 e la 1; la seconda, nell’allungo tra curva 11 e la 12

I punti di attivazione saranno due e posizionati rispettivamente poco prima delle curve 11 e 19.

Pirelli: C2, C3, C4

Pirelli ha in anteprima comunicato la scelta delle tre mescole intermedie della gamma previste per il GP Stati Uniti, ovvero la C2 P Zero White Hard, C3 P Zero Yellow Medium e C4 P Zero Red Soft.

Per la prima volta, ad Austin si terrà la Sprint Race, e il format tipico con l’unica sessione prove libere e le qualifiche al venerdì, la Sprint Qualifying Shootout e la Sprint Race il sabato. Domenica si correrà il tradizionale Gran Premio.

Le caratteristiche del tracciato di Austin, con le sue irregolarità e le possibili buche sicuramente spingeranno i team ad alzare dal suolo il fondo delle vetture, condizionando le performance aerodinamiche. Saranno importanti i dati raccolti nell’unica sessione di prove libere, e analizzarli per trovare il miglior assetto possibile per il prosieguo del weekend.

Per affrontare il tracciato, si predilige un assetto da medio alto carico aerodinamico. Caratteristica unica è la prima curva, che si raggiunge al termine di una ripida salita di 22 metri, percorsi in 200 metri lineari. I piloti dopo la partenza, tendono a sparpagliarsi a ventaglio per trovare la traiettoria ideale. Altra sezione davvero unica, è la sequenza di curve medio-veloci che porta al tornantino della curva 11. A seguire, un lungo rettilineo che conduce alla parte finale del tracciato, caratterizzato da curve lente e a novanta gradi.

Per quanto riguarda le forze esercitate sulle gomme, a predominare saranno le laterali, in modo ben bilanciata tra gli assi anteriori e posteriori. Sarà importante poter contare su una buona trazione, specialmente nelle curve lente.

L’asfalto, malgrado abbia subito un rifacimento lo scorso anno, rimane piuttosto sconnesso. Ciò può condizionare il grip dei pneumatici, con il rischio di causare un anomale surriscaldamento. Il tipo di degrado che ci s’imbatte su questo tracciato, è di tipo termico. Il graining è alquanto raro.

In Texas, negli ultimi anni si è sempre corso in autunno, con condizioni meteorologiche piuttosto variabili, anche in breve tempo. Può capitare di trovarsi in giornate, con tempo misto, con un’alternanza tra caldo, sole e pioggia. Infine, anche escursioni termiche significative.

Che tempo che farà?

Come di consueto abbiamo controllato il meteo in vista del GP Stati Uniti, e secondo l’ultimo bollettino ad Austin si correrà con pista asciutta: tempo sereno e soleggiato nel corso del weekend, possibilità di imbattersi in qualche nuvola soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, ma senza pioggia.

Attenzione alle temperature, con le massime che potrebbero superare i 30°C nel corso della giornata.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Stati Uniti 2023:

Venerdì 20 ottobre 2023

Temperature: max 35°C, min 17°C; Cielo sereno e bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 35%. Vento atteso tra 7 e 11 km/h.

Sabato 21 ottobre 2023

Temperature: max 34°C, min 18°C; Cielo prevalentemente sereno, con velature sparse fin dal mattino. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 32%. Vento atteso tra 4 e 9 km/h.

Domenica 22 ottobre 2023

Temperature: max 33°C, min 21°C; Cielo sereno, con velature sparse fin dal mattino, tendente a sparire nel tardo pomeriggio. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 33%. Vento atteso tra 7 e 9 km/h.