Red Bull, Marko dà un utimatum a Perez: “È in crisi”

Quale sarà il futuro di Sergio Perez in Red Bull? Reduce da buona parte di stagione non soddisfacente, Marko suggerisce al pilota di cambiare aria

È sempre più evidente che Sergio Perez non sta attraversando un buon periodo in Formula 1, viste le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative, malgrado in questa stagione abbia una vettura competitiva. Ciò naturalmente ci fa venire il dubbio, sul suo futuro, specialmente all’interno del team Red Bull e accanto a Max Verstappen. Helmut Marko di recente ha lanciato un ultimatum a Sergio Perez, facendo alludere che i suoi giorni in Red Bull potrebbero essere contati, se dovesse continuare con questo andazzo.

Il team principal, Christian Horner ha dichiarato che avrebbe incontrato Perez, dopo il difficile GP del Qatar, che lo stesso messicano ha commentato come sconvolgente, stressante, tanto da avere disperatamente bisogno di recuperare la sua forma fisica.

Perez si è qualificato in 13° posizione per il Gran Premio domenicale, mentre nella Sprint Race è stato autore di uno scontro in pista a tre, con Nico Hulkenberg e Esteban Ocon. RB19 fortemente danneggiata, tant’è che domenica ha incappato in una penalità per aver dovuto cambiare molti componenti sulla sua vettura, e ha dovuto partire dalla pit-lane. In gara, poi ha ottenuto tre penalità per avere superato i track limits, e termina soltanto in decima posizione. D’altra parte, Max Verstappen fresco tre volte Campione del Mondo stava dominando, fino a ottenere la sua 14° vittoria su 17 gare disputate.

Helmut: “Checo deve cambiare team”

L’ex pilota di Formula 1, Gerhard Berger ha di recente affermato che un cambio di team, potrebbe aiutare Perez a tornare in forma. Gli fa eco Helmut Marko, con tanto di paragone con quanto avvenuto in passato con Pierre Gasly e Alex Albon, quando si sono trovati in difficoltà in Red Bull, e ora nelle loro nuove squadre, stanno mostrando delle buone prestazioni.

“Il nostro rapporto è molto buono. Mi ha dato un grande supporto, così come Max Verstappen, e a proposito, ha dato ad alcune persone un pezzo della sua mente,” ha dichiarato Marko al quotidiano austriaco oe24.

“Non dovete dimenticarlo: sono stato io a portare Perez nel team. Ma, semplicemente il destino si fatto più difficile, con Verstappen. Sta soffrendo“.

“Sembra un caso già visto con Pierre Gasly. Da quel punto di vista, le dichiarazioni di Berger sono giuste. Sergio Perez ha bisogno di cambiare clima e team“.

“Ora, vedremo come andrà nelle prossime due gare. Ma sia il team, sia lui sono consapevoli che c’è una crisi in atto,” ha aggiunto Helmut Marko.

Lotta per il secondo posto, si fa più difficile

Il consigliere della Red Bull, ha ammesso di temere la sconfitta di Sergio Perez, nella lotta per il secondo posto nel Campionato Piloti. Dunque la possibilità che Lewis Hamilton, riesca a soffiargli quella posizione diventi “molto concreta”.

“Senza l’incidente in Qatar, Hamilton avrebbe raccolto altri 10 o 15 punti. Checo dovrà semplicemente del suo meglio, e senza guardare Verstappen. Stiamo cercando di aiutarlo per questo obiettivo. Come vedete, non c’è alcuna critica da parte del team, soltanto un aiuto. Magari, questo potrà funzionare,” ha aggiunto in conclusione Helmut Marko.