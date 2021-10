GP Stati Uniti: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Siamo arrivati alla fase finale di questo mondiale; dopo due anni la Formula 1 torna nel continente a stelle e strisce in vista della prima sfida extra europea. Prima di vedere gli orari italiani del GP degli Stati Uniti facciamo una breve panoramica del tracciato texano.

Il Circuito delle Americhe è stato progettato da Hermann Tilke in collaborazione con lo studio d’architettura americano HKS. Nato nel 2012 nei pressi di Austin, il tracciato lungo 5513 metri, e da percorrere in senso antiorario, inizia con un notevole dislivello che caratterizza l’ultimo tratto del rettilineo d’arrivo che porta a una curva secca che gira a sinistra, da affrontare in prima marcia a meno di 80 km/h.

Poi da seguire il tratto dalla curva 3 alla cura 6, con una rapida sequenza di cambi di direzione, con le monoposto in quinta/sesta marcia a oltre 210 km/h.

Non manca poi un rettilineo di oltre 1 km di lunghezza, dove le monoposto potrebbero toccano i 315 km/di velocità massima.

GP STATI UNITI orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 22 ottobre 2021 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 18:30 fino alle 19:30 e dalle 22:00 fino alle 23:00. Sabato 22 ottobre 2021 alle ore 20:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 23:00.

La gara inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) mentre su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 22 Ottobre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 1 – Dalle ore 18:30 alle 19:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 22:00 alle 23:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 23 Ottobre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 20:00 alle 21:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 23:00 alle 0:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 23:50 – Differita su TV8

Domenica 24 Ottobre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 21:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 23:00 – Differita su TV8



* gli orari della differita, del GP degli Stati Uniti in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio deGLI Stati Uniti in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Austin

Lunghezza giro: 5.513 Km

Giri: 56

Prima gara disputata: 2012

Web: circuitoftheamericas.com

