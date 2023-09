Daniel Ricciardo mostra la cicatrice in attesa di...

A due settimane dall’incidente a Zandvoort, con la conseguente frattura alla mano sinistra, Daniel Ricciardo aggiorna sulle sue condizioni

Daniel Ricciardo sta godendo un periodo di riposo e riabilitazione alla sua mano, a seguito della frattura a metacarpo subito durante la sessione di prove libere del GP Olanda.

In quel momento, Oscar Piastri con la McLaren era appena finito contro le barriere. Subito dopo il connazionale Daniel Ricciardo, finisce anche lui contro le barriere, quasi in fotocopia con il giovane collega. Malgrado, l’impatto contro le barriere sia stato leggero, Daniel riporta la frattura dell’osso.

Relativamente invariato

Il giorno dopo l’incidente, Ricciardo è stato ricoverato a Barcellona e sottoposto a un intervento chirurgico dal Dr. Javier Mir. Da lì, per lui si è aperto un periodo di convalescenza e riabilitazione da osservare, e che l’ha fatto saltare i Gran Premi d’Olanda e d’Italia.

Sono passate due settimane, e Daniel Ricciardo attraverso un post sul suo profilo Instagram, mostra la brutta cicatrice sul lato della mano sinistra, e in particolare il modo in cui la sua pelle è stata aperta durante l’operazione. Allo stesso tempo ha voluto rivelare di aver ripreso ad allenarsi.

Con il suo tipico laconico umorismo, Ricciardo ha descritto il suo post con un “relativamente invariato”. Ha inoltre condiviso un video di lui su una cyclette, coperto di sudore e canticchiando la canzone di Olivia Rodrigo, Driver’s Licence.

Le previsioni sul suo rientro alle gare?

Non c’è una tempistica definitiva, riguardo al ritorno alle gare di Daniel Ricciardo, che aveva appena preso il volante e sedile dell’AlphaTauri, prima della pausa estiva, dopo l’appiedamento di Nyck de Vries.

Attualmente, c’è Liam Lawson che sta sostituendo Ricciardo nell’attesa di un suo ritorno. Inizialmente, le previsioni davano per il GP di Singapore, ma date le condizioni del pilota, forse ci vorrà più tempo.

Si parla forse di Suzuka, in occasione del GP del Giappone, previsto per fine settembre. Tuttavia, Christian Horner team principal della Red Bull, ritiene che la tappa giapponese sarebbe troppo ottimistica.

“Sicuramente, penso che non ci siano chance che possa essere pronto per Singapore,” ha dichiarato Christian Horner a Monza, rispondendo ai media tra cui PlanetF1.com.

“E penso che sarebbe ottimistico per il Giappone, anche se credo che il suo recupero stia procedendo bene”.

“Ha recuperato la mobilità della mano, ed è attualmente in riabilitazione. Tuttavia, abbiamo visto con i motociclisti, che tornare in fretta talvolta può causare più danni“.

“Quindi, vogliamo essere certi che il suo recupero avvenga completamente, prima di riaverlo in macchina. Vorrei pensare, che lui sia piuttosto entusiasta a essere al volante a Suzuka. Lo viviamo giorno per giorno e vediamo come va il recupero. La natura farà il suo corso,” ha aggiunto Horner in conclusione.