GP Stati Uniti: McLaren unico scudo contro Red Bull?

McLaren può impedire a Max Verstappen di ottenere una tripletta di vittorie ad Austin?

La Formula 1 ritorna al COTA per la seconda delle tre trasferte negli Stati Uniti, con la difficile sede di Austin che spesso si rivela una montagna russa per piloti e team. Uno dei pochi circuiti in senso antiorario presenti nel calendario, il Circuit of The Americas ha dimostrato di essere un successo tra piloti e fan. Inaugurato nel 2012, il circuito di Austin fornisce alla Formula 1 una casa americana tanto attesa e ospiterà l’undicesimo Gran Premio degli Stati Uniti, con l’unico evento mancato a causa della pandemia di Covid-19. Con la sede che si è rivelata un successo, poco è dovuto cambiare, anche con le minaccia rivali in casa a Miami e Las Vegas. McLaren può davvero essere l’unico muro per Red Bull?

Tuttavia, a causa del terreno su cui è costruita la pista, i dossi rappresentano una costante preoccupazione per i proprietari del COTA. COTA ha tentato di ridurre le irregolarità della pista in vista della gara del 2022 e, sebbene le soluzioni abbiano funzionato in una certa misura, alcune irregolarità rimangono ancora.

A differenza della scorsa stagione, il COTA ospiterà anche una gara Sprint, che sarà il quinto fine settimana di gare Sprint della stagione. Dopo il successo della gara di sabato in Qatar, i fan sperano in qualcosa di simile anche ad Austin.

Quali sono le caratteristiche del tracciato COTA?

Con 20 curve e 5,5 km, il COTA è pensato per essere il “più grande successo” sella Formula 1 moderna e presenta molte sezioni di curve amate da fan e piloti. Con un circuito che include repliche delle curve di Silverstone e Istanbul Park, le vetture devono essere impostate per generare sufficiente carico aerodinamico nelle curve ad alta velocità.

Qualsiasi luogo sarà sicuramente migliore del circuito di Lusail in Qatar per la temperatura, ma la Formula 1 correrà comunque al COTA con temperature previste superiori ai 30 gradi Celsius.

La pista di Austin non è famosa per causare molti problemi di raffreddamento della vettura, ma le temperature non saranno un fattore insignificante e McLaren lo sa bene. Anche se è improbabile che si ripetano le insolite preoccupazioni per le gomme del Qatar, i rapidi cambi di direzione combinati con una superficie della pista relativamente abrasiva significano che le gomme Pirelli saranno comunque sotto stress. Le mescole degli pneumatici sono le stesse dell’evento del 2022, quindi le strategie a due soste potrebbero essere implementate dai team.

McLaren unica minaccia?

La Red Bull, recentemente incoronata campionessa Costruttori, è ben posizionata per continuare la sua stagione dominante al COTA. La loro RB19 a tutto tondo, ormai prevedibile ed efficiente sarà molto probabilmente l’auto da battere grazie alla formidabile combinazione di prestazioni ad alta velocità e gestione degli pneumatici.

La McLaren è stata una partita molto ravvicinata con la Red Bull sulle piste che sono prevalentemente curve a velocità medio-alta, e credeva che, avrebbe potuto vincere al GP del Qatar. Il COTA, tuttavia, potrebbe non essere così in alto nella lista dei tracciati più adatti, a causa delle curve a velocità più bassa. Il team di Woking ha provato a migliorare questo lato della MCL60 nelle ultime settimane, ma qualsiasi debolezza persistente potrebbe aiutare a riportare in gioco Mercedes e Ferrari.

Coloro che sperano in una rimonta della Mercedes saranno ottimisti riguardo al fondo modificato che porteranno al COTA. Naturalmente, il team non è disposto a riporre troppe aspettative su questo aggiornamento, ma qualsiasi tipo di notevole miglioramento delle prestazioni potrebbe essere il trampolino di lancio per migliorare la loro sfida per il podio.

La natura capricciosa della loro vettura sarà ancora una volta sotto i riflettori se avranno difficoltà con la messa a punto della vettura sul difficile circuito COTA nell’unica sessione di prove libere del fine settimana Sprint. L’Aston Martin sembra destinata a rimanere dietro alla McLaren sia ad Austin che nelle prossime due gare a meno che non riescano a colmare il loro deficit di prestazioni, ma non c’è molto che suggerisca che faranno meglio al COTA.