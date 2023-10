Adiós Perez? Al vaglio le alternative per Red Bull

Sergio Perez vicino al ritiro? Le speculazioni si spingono troppo oltre, ma la Red Bull potrebbe essere vicina a una drastica decisione

La parabola discendente di Sergio Perez sta diventando un peso enorme sulle spalle del messicano. Mentre il compagno di squadra è diventato campione del mondo con quasi il doppio dei suoi punti, Perez è quasi a rischio di perdere il secondo posto in classifica Piloti. Le speculazioni intorno alla questione, dunque, sono scottanti. Tanto da mettere in giro la voce di un possibile ritiro di Perez che sarà annunciato durante il suo weekend di casa, in Messico, a seguito della disastrosa stagione con Red Bull.

Nonostante voci del genere siano state velocemente smentite da fonti vicine ai protagonisti della vicenda, non si può negare che Perez stia affrontando uno degli anni peggiori della sua carriera. Il messicano non è riuscito a qualificarsi in Q3 per ben cinque gare consecutive, da Monaco alla Gran Bretagna. E negli ultimi tre appuntamenti – Singapore, Giappone e Qatar – ha racimolato soltanto un totale di cinque punti.

Sebbene la scadenza del contratto di Perez con Red Bull sia prevista entro la fine del 2024, smentita la possibilità di un ritiro resta tuttavia la possibilità di un cambio team. Come recentemente proposto dallo stesso Helmut Marko, insoddisfatto delle prestazioni del trentatreenne. C’è chi non esclude che, in una prospettiva del genere, il team dei due tori abbiamo già trovato un sostituto in Daniel Ricciardo.

RICCIARDO IN RED BULL, LAWSON IN ALPHATAURI

L’australiano, che ha corso in Red Bull dal 2014 al 2019, vincendo con loro sette gare, è recentemente tornato in Formula 1 indossando la divisa dell’AlphaTauri, squadra satellite del team Red Bull. Nonostante la sua presenza al fianco di Yuki Tsunoda sia stata confermata anche per il prossimo anno, c’è chi crede in un ritorno di Ricciardo nella squadra in cui è cresciuto. Liberando così anche un posto per Liam Lawson, salito quasi per caso al volante di una Formula 1 quest’anno ma con risultati strabilianti.



Ma restano tutte speculazioni: al momento non abbiamo nessuna notizia certa sulla questione. Quel che è certo è che l’abissale differenza di prestazioni tra Sergio Perez e il suo compagno di squadra Max Verstappen non aiuta di certo la reputazione del messicano. Al momento, sembrerebbe che il suo obiettivo principale sia quello di mantenere il secondo posto in classifica Piloti. Permettendo alla Red Bull di chiudere una stagione con entrambi i piloti in vetta alla classifica, risultato mai ottenuto finora. Ma il distacco con Hamilton, di soli trenta punti, va a ridursi sempre più…