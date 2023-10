Horner e Marko: c’è crisi in Red Bull?

Horner smentisce la crisi in Red Bull: nessun intenzione di far uscire Marko dal team

Negli ultimi giorni si è molto speculato sulla possibile uscita di Helmut Marko dalla squadra Red Bull; tuttavia, Christian Horner ha cercato di porre fine a questi rumors e ha negato qualsiasi crisi all’interno del team. Sono circolate voci che suggerivano una relazione tesa tra lo storico consigliere della scuderia austriaca e il team principal, ma questi ha smentito queste affermazioni. Horner ha dichiarato che non c’è “nessun intenzione” che Marko lasci l’organizzazione e ha affermato che continuerà finché lo desidera, poiché la loro collaborazione è stata altamente produttiva, nonostante eventuali (e naturali) divergenze.

Helmut Marko è stato una figura chiave in Red Bull fin dalla fondazione del team e il triumvirato composto da lui, Horner e Adrian Newey è uno dei più di successo nella storia della Formula 1. Dopo una stagione quasi perfetta con Max Verstappen, sembra che la scia di nuovi successi negli anni a venire non sia intenzionata a fermarsi. Pertanto, le voci sulla possibile uscita del dirigente sportivo dalla squadra hanno suscitato preoccupazioni. È pur vero che il carattere di Marko è tutto fuorché comune e i suoi numerosi commenti controversi hanno scatenato diverse polemiche.

L’ultimo screzio è sorto quando ha fatto un’affermazione razzista contro Sergio Perez. Dopo questa infelice uscita, il team Red Bull attraverso Christian Horner si è dissociato affermando che l’advisor non faceva parte dello staff della squadra. Ora è lo stesso team principal a venire avanti per smentire le voci che vogliono Marko fuori dal team. Ha dichiarato: “Abbiamo sempre goduto di un rapporto molto forte e aperto. Naturalmente, ci sono questioni su cui non siamo d’accordo di tanto in tanto, ma penso che sia normale“. Horner ha poi spiegato ulteriormente: “Discutiamo regolarmente su tutti gli aspetti“.

Squadra che vince non si cambia

“Per Helmut, la situazione è un po’ diversa da prima, dopo la scomparsa del suo amico Dietrich, ma continua a svolgere un ruolo molto importante all’interno del team. Non c’è però assolutamente alcuna intenzione o desiderio, da parte mia o da parte di chiunque nel team, di un cambiamento“. Pertanto, Horner mette fine alle recenti voci sull’improvvisa uscita di Marko e conferma che sarà egli stesso a decidere quando ritirarsi. “Finché vorrà continuare, non vedo cambiamenti nel modo in cui lavoriamo“.

“I ruoli evolvono e il business si è evoluto notevolmente dal momento in cui siamo entrati nel Circus. Dal punto di vista operativo, naturalmente, ci consultiamo su qualsiasi decisione importante, che si tratti dei piloti o delle scelte strategiche“, ha proseguito il team principal. “È una partnership che ha funzionato per molti, molti anni, in cui ciascuno ha il proprio ruolo e la propria funzione da svolgere“, ha aggiunto in conclusione. I risultati della formazione attuale sono invidiabili, e una mossa così incisiva sarebbe destabilizzante per l’intero Paddock.

Elisabetta Bianco