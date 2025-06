GP Spagna, Leclerc: "Max con le Hard? Opportunità..."

Charles Leclerc regala un podio alla Ferrari al GP Spagna. Un risultato sorprendente, grazie alla Safety Car e al sorpasso ai danni di Verstappen, con un leggero rischio

Come da previsioni alla vigilia del weekend del GP Spagna, e in parte a seguito delle prove libere, le speranze della Ferrari e di Charles Leclerc erano per la maggior parte per la giornata del Gran Premio, viste le prestazioni. Alla fine hanno avuto ragione, con il pilota monegasco che porta a casa addirittura un podio, che difficilmente era alla portata su un tracciato del calibro, del Catalunya-Barcelona.

Un podio arrivato, sia per merito di un Charles Leclerc, che come conosciamo è solito dare il tutto e per tutto, ma anche frutto della Safety Car entrata in pista, a seguito dell’uscita di pista con ritiro di Andrea Antonelli, per un guasto alla sua power unit, e permettere ai commissari di spostare la Mercedes dell’italiano.

In quel momento, tutti i piloti sono rientrati per la sosta. Charles Leclerc per passare dalla Medium alla Soft, mentre Verstappen che era terzo, e primo a contendere le posizioni delle McLaren, ha montato un set di Hard nuovo, non avendo più le altre mescole.

Charles: “Ho spinto un po’ Max”

Alla ripartenza, Charles Leclerc riesce a superare Max Verstappen, con qualche brivido. All’uscita dall’ultima curva, Max perde la RB21 riuscendo, a riprendere il controllo. Tuttavia, Leclerc ne approfitta, affiancandolo e verso la fine del rettilineo, lo ha chiuso per evitare di essere superato all’esterno e provare a contenere la fuga della McLaren.

In quel frangente, le vetture di Max e Charles entrano in contatto per la manovra del ferrarista, nonostante l’avversario avesse spazio sulla sinistra.

“È stata una battaglia per la posizione in pista, e per avere la scia di chi ci stava davanti. Io non volevo andare troppo sull’esterno, dove voleva portarmi Max, per cui l’ho spinto un po’. C’è stato un piccolo contatto, ma fortunatamente senza conseguenze per noi. Sono davvero contento,” ha così raccontato quel momento Charles Leclerc a fine gara.

Charles: “Abbiamo avuto fortuna con la Safety Car. Per una volta…”

La Ferrari insieme a Charles Leclerc, ha adottato una strategia che ha portato ad avere due mescole Medium nuove per la gara. Se non ci fosse stato l’intervento della Safety Car, con ogni probabilità, la scelta non avrebbe pagato. Il problema innescato dalla Mercedes di Antonelli ha cambiato le carte, dando la possibilità di montare le Soft.

“Ieri ho sacrificato le qualifiche, per avere le gomme migliori per oggi, e alla fine siamo stati ripagati. A un certo punto, avevo qualche dubbio. Alla fine, credo che il quarto posto in una gara normale, sarebbe stato il risultato realistico per noi, ma abbiamo avuto fortuna con la Safety Car e sono davvero contento. Per una volta…”

“Quando il mio ingegnere mi ha detto che Max, aveva montato un set di gomme dure nuove, non so se sia stata una loro scelta, ero davvero ottimista. Sapevo quanto andassero male le Hard, e a quel punto ho pensato di avere un’opportunità alla ripartenza. E così è andata,” ha così aggiunto Charles Leclerc in conclusione.