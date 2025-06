GP Spagna, Piastri: “Contento della mia reazione dopo Monaco”

McLaren inarrestabile: Piastri trionfa nel GP di Spagna e firma la doppietta con Norris

Finale rocambolesco nel GP di Spagna, ma non per Oscar Piastri: il leader del Mondiale, infatti, scattato dalla pole, ha mantenuto saldamente la testa della corsa sin dalla partenza, gestendo la gara e senza mai andare in difficoltà fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, Lando Norris ha completato la doppietta papaya, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Niente sembra poter fermare questa McLaren: neppure l’introduzione delle nuove ali anteriori – imposta dal regolamento FIA a partire da questo gran premio – è servita a rallentare le MCL39, che hanno ribadito ancora una volta la loro supremazia con un altro uno-due. Eppure, Max Verstappen ha cercato di metterci del suo, azzardando una strategia diversa per inserirsi tra le due vetture inglesi. Tuttavia, l’ingresso della Safety Car ha vanificato ogni suo piano, costringendolo a montare l’unico set di gomme Hard disponibile.

“È stata un po’ una sorpresa vedere Max provare tre soste“, ha dichiarato il vincitore del GP, al termine della gara. “Però, alla fine, non ha funzionato per lui. Per quanto ci riguarda, penso che nel complesso questo sia stato un gran weekend: il passo era molto buono, ed era ciò che più contava. In gara siamo partiti bene, sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Le prove libere non erano iniziate nel migliore dei modi, ma poi siamo riusciti a rifarci. Sono davvero contento di come ho reagito dopo il weekend di Monaco, è stato un weekend incredibile!”

Piastri: “Alla ripartenza ho un po’ stressato le gomme posteriori, ma poi ho gestito bene la gara fino al traguardo”

Settima vittoria in carriera per Oscar Piastri, la quinta stagionale: il successo odierno nel GP di Spagna porta il pilota australiano a incrementare il vantaggio su Norris di 10 punti. Non avrebbe potuto immaginare un inizio di Mondiale migliore. “Non posso lamentarmi di come sta andando la stagione”, ha ammesso il pilota australiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da McLaren (@mclaren)

“Questo è stato il tipo di weekend che desideravo” – ha aggiunto – “Abbiamo fatto tutto nel modo giusto e nei momenti in cui contava. Ancora una volta, il team mi ha fornito una vettura eccezionale, vincere una gara così è stato davvero divertente. È un piacere farlo in questo momento della stagione“.

Qualche parola anche per i tanti tifosi accorsi al circuito di Montmelò: “Voglio ringraziare il pubblico per essere venuto in massa: tanto sostegno, ma anche… tanto traffico! Del resto, era inevitabile considerando quanta gente è presente!”

Al termine dell’intervista post-gara, è stato chiesto a Oscar se fosse riuscito a seguire cosa stava accadendo alle sue spalle, nelle fasi concitate finali, con l’ingresso della Safety Car: “Ho soltanto visto Hulkenberg finire sesto, davvero impressionante! Tanti complimenti a lui! Ma la mia ripartenza è stata buona, anche se ho messo molto sotto stress le gomme posteriori. Non è stata una ripartenza molto pulita. Ma da quel momento in poi, sono riuscito a gestire molto bene la situazione e ho portato la monoposto al traguardo nel modo migliore”.