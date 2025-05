GP Spagna, qualifiche: prima fila color Papaya, terzo Verstappen

Cala ufficialmente il sipario sulle qualifiche del GP di Spagna: continua il dominio McLaren

Terminate le qualifiche del GP di Spagna. Il Circuito di Montemelò, in una giornata più torrida del solito, ha visto comandare ancora una volta la McLaren. La stessa scesa in pista con nessun cambiamento alla vettura, una scelta rivelatasi vincente. In Q1 molti iniziano la sessione dopo diversi minuti, nonostante la preoccupazione costante del traffico. Difficoltà sin da subito per la Williams, con Sainz subito fuori dalle qualifiche. Problemi che hanno toccato anche Franco Colapinto, costretto al ritiro della monoposto a causa di problemi ai freni. Tra gli altri eliminati della Q1 troviamo Tsunoda, che domani partirà ultimo, Ocon e Hulkenberg.

Q2 e Q3 tranquilli

Un Q2 tranquillo, quello delle qualifiche spagnole. Sorpresa di queste ultime sessioni è l’Aston Martin, con un Fernando Alonso che mostra netti miglioramenti rispetto alla prima parte del Campionato e arriva alla Q3. Continua la sfortuna della Williams, con Albon eliminato per 30 millesimi. Eliminati della Q2 oltre al thailandese, sono Bortoleto, Lawson, Stroll e Bearman. Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche le ultime due sessioni della qualifica. Buona Q2 anche per Lewis Hamilton, che raggiunge la terza sessione con pneumatici nuovi.

I piloti mantengono fino alla fine pneumatici soft. Hadjar sceglie di puntare su un unico giro, segnando la nona posizione. Intanto continua la “lotta” tra le due vetture Papaya, con un continuo alternarsi della prima posizione tra Piastri e Norris. Battaglia vinta dal pilota numero 81, che segna il miglior tempo con 1:11.546. A completare la prima fila, il compagno di squadra. Subito dietro, in terza posizione, la Red Bull di “Super Max” Verstappen. L’unico pilota del team di Milton Keynes che continua a portare a casa punti per la scuderia. Domani occhi puntati anche su Fernando Alonso, soprattutto dopo l’ottima qualifica di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)