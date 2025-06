GP Spagna, Norris: “Ottimo risultato per il team”

A vincere il GP di Spagna è Oscar Piastri, dietro di lui Lando Norris e, sul gradino più basso del podio, Charles Leclerc

Lando Norris ottiene la seconda posizione al GP di Spagna. Un traguardo che aiuta la McLaren a conquistare un’altra doppietta stagionale. A vincere la gara spagnola è stato, invece, il compagno di squadra Oscar Piastri, il quale, dopo questo buonissimo weekend, continua a mantenere la leadership del campionato piloti. Creando così un distacco sempre maggiore da Norris.

Nel gradino più basso del podio troviamo il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Il ferrarista monegasco guadagna così il suo terzo podio stagionale e permette al team di Maranello di raggiungere la seconda posizione nel Campionato Costruttori. Quella di Leclerc è stata una buona rimonta partita dalla settima posizione, aiutata anche dalla buona ripartenza dopo la fine del regime di Safety Car. Quest’ultima provocata dall’uscita di pista, e conseguente ritiro, di Andrea Kimi Antonelli.

Lando è soddisfatto della doppietta McLaren, ma non aggiunge altro

Un Lando Norris quasi contento, quello che si presenta ai microfoni post GP di Spagna a Montmelò. Norris, nonostante le belle parole spese per il compagno di scuderia, non si è però lasciato troppo andare. “Ho provato a superarlo, ma Oscar oggi ha guidato benissimo e io non avevo il passo per eguagliarlo” , ha dichiarato il pilota originario di Bristol. “È stata una bella gara e la doppietta è un buon risultato” , ha aggiunto poi il pilota venticinquenne alla fine dell’intervista. Una doppietta importante quella ottenuta dalla McLaren, avvenuta in un weekend che, a seguito della nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili, si pensava dovesse essere più sfavorevole. Si conclude in questo modo anche la tripletta di gare e la Formula 1 ripartirà nel weekend dal 12 al 15 giugno con il GP del Canada.