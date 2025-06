GP Spagna, l’ordine di arrivo

Il GP Spagna 2025 va in archivio con un risultato sorprendente e una nuova firma nell’albo d’oro della stagione, questo l’ordine di arrivo. Sul tracciato del Circuit de Barcelona-Catalunya, sede del nono appuntamento del Mondiale, si è assistito a un’altra gara combattuta e ricca di colpi di scena, chiusa dopo 66 giri regolari.

La doppietta McLaren è la grande notizia di giornata: Oscar Piastri conquista il successo davanti al compagno di squadra Lando Norris, firmando così una prova di forza netta da parte del team britannico. Sul podio sale anche Charles Leclerc, terzo con la Ferrari dopo una gara consistente.

Appena giù dal podio si piazza George Russell, quarto con la Mercedes, seguito da Nico Hulkenberg, sorprendente quinto con la Kick Sauber. Lewis Hamilton chiude sesto con l’altra Ferrari, mentre Isack Hadjar (Racing Bulls) si prende la settima posizione, a conferma della sua crescita costante.

Completano la zona punti Pierre Gasly (ottavo con l’Alpine), Fernando Alonso (nono con l’Aston Martin) e Max Verstappen, che chiude decimo con la Red Bull dopo una penalità di 10 secondi che ha compromesso la sua gara.

After all that drama… let’s take a look at our top in Spain! ⬇️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Ces37N1VtF

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025