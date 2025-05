GP Spagna, Ferrari: “Ci concentreremo per domani”

GP Spagna, Ferrari completa il lavoro in programma. Tanti i dati raccolti, per cercare di migliorare in vista delle qualifiche

Ha preso il via il weekend del GP Spagna e con esso, la nuova direttiva della FIA che riguarda le ali flessibili. Oggi sono scese in pista, le vetture con le nuove ali e altri aggiornamenti, per adattarsi a questo cambio.

La Scuderia Ferrari è riuscita, a completare il programma previsto per questo venerdì del GP Spagna. In entrambe le sessioni di prove libere, sono state testate tutte le mescole a disposizione, per preparare al meglio sia la gara che la qualifica.

Charles Leclerc ha chiuso con il quinto tempo il secondo turno, mentre Lewis Hamilton è soltanto undicesimo. Nella prima sessione invece, è stato il pilota inglese ha fare meglio, con il terzo tempo, precedendo Leclerc.

Cosa è successo

La prima sessione di prove libere del GP Spagna, inizia con le SF-25 in pista con le gomme Hard. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno fatto segnare rispettivamente 1’15″632 e 1’15″980. Poco dopo, si cambia mescola da Hard a Soft, con entrambi i piloti che migliorano i loro rispettivi tempi, in 1’14″096 per Lewis e 1’14″238 per Charles.

Nel finale della sessione, si passa a girare in ottica gara, caricando carburante a bordo. Lewis Hamilton alla fine con gomma Hard, completa 29 giri, mentre per Charles Leclerc con le Soft sono 31 giri.

Nel secondo turno, Charles Leclerc e Lewis Hamilton scendono in pista con gomme Medium, con le quali il monegasco ottiene un buon tempo, in 1’14″103. Per il pilota inglese, invece il crono è stato di 1’14″566. Poi, sono tornate in scena la Soft, con la quale Leclerc ha fermato il crono, in 1’13″260 chiudendo al quarto posto, mentre Lewis ha ottenuto l’undicesimo tempo in 1’13″533.

Come di consueto, nel finale le SF-25 sono tornate in pista con più carburante per lavorare sul passo gara, e inizialmente con le Medium. Poco dopo, è stata la volta delle Soft, in particolare con Charles Leclerc, concludendo 32 giri. Soft anche per Lewis Hamilton, che ha completato 29 giri.

Ora, è tempo di preparare la giornata di sabato, con le qualifiche che scatteranno alle ore 16:00. Prova importante per la Scuderia Ferrari, viste le difficoltà che sta incontrando su questo punto dall’inizio della stagione. Vedremo cosa succederà domani.

Charles: “C’è prestazione, ma…”

Le prime parole di Charles Leclerc, al termine del venerdì di prove libere del GP Spagna: “Fa molto caldo in pista, il che complica un po’ le cose, in quanto il grip non è buono quanto vorremmo. Tuttavia, è stata una giornata più positiva del previsto, perché c’è più prestazione di quanto mi aspettassi nella vettura. Spero di riuscire a tirarne fuori ancora in vista delle qualifiche di domani”.

“C’è ancora parecchio lavoro da fare, ma sembra che non siamo troppo lontani. Questa sera, ci concentreremo su alcune aree chiave per cercare di estrarre tutto il potenziale possibile domani,” ha aggiunto il monegasco in conclusione.

Lewis: “Giornata complicata”

“È stata una giornata complicata, non solo per noi ma un po’ per tutti in pista, con comportamenti della vettura difficili da interpretare e prestazioni altalenanti”.

“Per quel che ci riguarda, abbiamo apportato alcune modifiche nella seconda sessione che ci hanno permesso di raccogliere dati su cui lavorare stanotte. Ora ci concentreremo sull’analisi, per migliorare in vista di domani,” il commento di Lewis Hamilton sulla prima giornata in pista, sul Circuit de Barcelona-Catalunya.