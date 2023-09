GP Singapore, Mercedes: c’è aria di festa a Marina Bay?

Un ottimo venerdì lascia ben sperare Mercedes per il prosieguo del weekend del GP di Singapore

Venerdì rigenerante in casa Mercedes che lascia sensazioni positive per il GP di Singapore. Com’è che si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera. Il team di Brackley è consapevole che i rivali non staranno certo a guardare. Però, analizzare i dati raccolti, senza dover dare la caccia a eventuali problematiche da risolvere in fretta è già un ottimo passo in avanti. C’è soddisfazione e voglia di mettersi in mostra, specialmente perché se Red Bull dovesse mostrarsi sottotono come oggi, anche nel resto del weekend, l’occasione è ghiotta.

Lewis Hamilton nella prima sessione di libere ha ottenuto la quinta piazza con il crono di 1:33.540, dopo aver effettuato 21 giri. Nella seconda sessione invece, il sette volte campione del mondo ha percorso 23 giri e con il crono di 1:32.585 si è piazzato nuovamente in quinta posizione. George Russell ha percorso 25 giri nella prima sessione e ha effettuato il sesto tempo di 1:33.695. Nella seconda sessione di libere ha percorso nuovamente 25 giri e ha ottenuto la terza posizione con il crono di 1:32.355. Entrambi i piloti sono entusiasti del nuovo layout di Marina Bay.

Dichiarazioni Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha così commentato il venerdì di Mercedes per il GP di Singapore. “Oggi è stata una bellissima giornata a Singapore. Hanno fatto un lavoro straordinario con la modifica del layout, infatti adoro ancor di più gareggiare su questo circuito. Il nuovo asfalto è fantastico e ha reso la pista ancora più piacevole da guidare. L’eliminazione delle quattro curve nell’ultimo settore ha perfezionato il tracciato, rendendolo davvero incredibile da guidare. Per quanto riguarda la nostra giornata è stata complessivamente positiva”.

“La prima sessione non è andata tanto male, nonostante eravamo un po’ lontani da dove volevamo essere. La seconda sessione invece è stata sicuramente la miglior seconda sessione che ho avuto quest’anno, perciò è davvero bello concludere un venerdì sentendosi così soddisfatti. Abbiamo una buona base su cui costruire il resto del fine settimana e spero che il lavoro effettuato in serata ci sia utile per progredire“.

💡FP2 GREEN LIGHT💡 Out come the drivers for 60 mins of practice under the lights #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/TXYSQHlJOo — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Dichiarazioni George Russell

Anche George Russell non ha nascosto l’entusiasmo affermando: “Nel complesso è stato un venerdì molto positivo per noi. La monoposto si è adattata davvero bene alle caratteristiche del circuito. Nella seconda sessione è andata decisamente meglio, grazie alle temperature più fresche. Comunque anche la prima sessione è andata bene, nonostante le condizioni trovate sono poco significative per il resto del weekend. La lotta sembra davvero serrata tra i vari team”.

“La Ferrari sembra veloce, soprattutto sul giro secco, ma anche il passo gara di diversi rivali è stato performante. Noi possiamo ritenerci soddisfatti e ottimisti per il prosieguo del fine settimana. Lavoreremo sodo in serata, nella speranza di trovare ulteriori migliorie in ottica qualifica. Il feedback sul nuovo layout del circuito è decisamente positivo, perché si riesce a effettuare il giro in modo più fluido e specialmente l’ultimo settore è più semplice da guidare. Ciò dovrebbe contribuire a creare gare più spettacolari. Anche il nuovo asfalto della pista nelle curve dalla prima alla quinta è un significativo miglioramento“.