Albon resterà in Williams nel 2025?

I successi di Alexander Albon potrebbero aver acceso l’interesse del Circus nei confronti del pilota della Williams

Alex Albon non ha fretta di vincolare il suo futuro in Formula 1 alla Williams, preferendo mantenere aperte le opzioni per il 2025. Il pilota thailandese ha un contratto con la scuderia britannica fino alla fine dell’anno prossimo e crede che il team abbia un futuro promettente sotto la guida del nuovo team principal James Vowles. Tuttavia, le recenti prestazioni impressionanti di Albon lo hanno reso un obiettivo evidente per diverse squadre di punta, tra cui Red Bull e Ferrari, che hanno spazi disponibili per il 2025. Albon è consapevole dell’interesse crescente intorno a lui e vuole aspettare la prossima stagione per valutare le sue opzioni.

Interrogato da Motorsport.com se fosse disposto a rimandare la decisione di rimanere in Williams oltre il 2024, Albon ha dichiarato: “Credo di avere fiducia in me stesso per tenermi aperte le porte“. Albon ha apprezzato il suo ritorno in Formula 1 con la Williams e spera che il team possa progredire per tornare in testa alla griglia. Tuttavia, è consapevole che il tempo passa e che non può aspettare all’infinito se vuole avere la possibilità di vincere gare. “C’è un equilibrio“, ha detto riguardo al suo futuro. “Penso che la crescita che stiamo avendo qua in Williams, e vedere cosa succede dietro le quinte, sia fantastico“.

La Williams potrà dare ad Albon quello che cerca?

“Sono totalmente impegnato con il team fino a quando il mio contratto praticamente finisce. Ma ho anche 27 anni. Anche se non sono giovane, non sono neanche vecchio. E mi sento di essere in una buona fase della mia carriera. Se aspetti un altro anno, avrò 28 anni, poi 29 e presto 30. Voglio darmi la possibilità di lottare per le vittorie e i podi. E alla fine, in quel momento, possiamo far diventare questo team la squadra giusta?“. Williams sta facendo progressi nel migliorare la sua FW45 e ha ottenuto risultati significativi con l’aumento della deportanza.

Sebbene un grande passo avanti possa essere previsto per il 2024, Albon ritiene che il team possa recuperare molto tempo sul giro se riesce a risolvere alcune caratteristiche intrinseche della monoposto Williams. “Penso che siamo in una finestra di opportunità, perché stiamo ottenendo risultati e crediamo che ci sia ancora più potenziale se possiamo risolvere questi problemi“, ha detto. “Abbiamo deportanza sulla macchina, forse un po’ meno rispetto ad alcune delle squadre di punta intorno a noi, ma siamo anche in difficoltà in alcune curve in cui non possiamo essere al limite per l’intera curva a causa di un limite, ad un certo punto“.

“Una volta che questo problema sarà risolto, credo che diventeremo un team molto più completo. Detto questo, è facile a dirsi. È stata una limitazione della macchina per oltre cinque o sei anni, direi. Quindi dobbiamo affrontarla e risolverla, ma sento che ora, più che mai, abbiamo buone possibilità di superarla. Potremmo non risolverla completamente, ma credo che faremo un grande passo avanti“. Al momento, quindi, il pilota è intenzionato a godersi i suoi successi e la sua scuderia. Non ha intenzione però di perdere di vista i movimenti più sensibili del mercato del Circus.

Elisabetta Bianco