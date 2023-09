GP Singapore, Red Bull: problemi di bilanciamento

Una giornata non del tutto positiva quella dei piloti Red Bull, che in vista del GP di Singapore hanno diversi elementi da analizzare, comprendere e ottimizzare

Settimo e ottavo tempo al termine della prima giornata di prove libere, che dà ufficialmente il via al weekend del GP di Singapore. Un risultato che, in casa Red Bull, non era forse atteso. E, dalle dichiarazioni rilasciate dai due piloti ai microfoni di Sky, non sembra che la scuderia austriaca si stia nascondendo in vista delle qualifiche di domani. Nonostante il terzo posto di Max Verstappen durante le FP1 della mattina, la scuderia capitanata da Christian Horner non dormirà sogni tranquilli. Sempre ammesso che non trascorra la notte alla ricerca del giusto bilanciamento della vettura.

Perché, secondo le parole del campione del mondo, sembra essere questo il problema principale riscontrato durante la giornata di oggi. Lui e Perez hanno provato diverse configurazioni, alcune delle quali hanno portato buoni risultati, mentre altre sembrano non essere state altrettanto soddisfacenti. Inoltre, i due piloti della Red Bull si sono detti sorpresi dal ritmo delle due Ferrari, che ha occupato le prime posizioni in entrambe le sessioni di prove libere.

NOTTE DI ANALISI IN CASA RED BULL

“Non è quello che ci aspettavamo oggi“, ha dichiarato Max Verstappen al termine della giornata. “Abbiamo faticato tantissimo con il bilanciamento della vettura. Abbiamo provato tante cose, alcune hanno funzionato, altre no. Non siamo riusciti a mettere insieme la macchina. Ci sono diverse cose da capire per domani“. Nonostante tutto, l’olandese sembra non aver perso la fiducia in vista del GP di Singapore, anche se il divario con gli altri team è piuttosto ampio.

Lo stesso Sergio Perez, infatti, ha sottolineato come la situazione di domani potrebbe essere difficile da colmare: la Red Bull non si aspettava una Ferrari così competitiva e, nonostante sia convinta di potersi avvicinare, non è del tutto sicura di poter conquistare tranquillamente la pole nella qualifica in programma domani. “Ci sono alcune cose interessanti, che sono successe oggi, che dobbiamo capire nel corso della notte“, ha sottolineato il messicano. “Abbiamo sofferto parecchio con il posteriore della vettura. Ci sono diverse cose da esaminare. Speriamo di trovare un assetto utile per la gara“.