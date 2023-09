GP Singapore, FP2: venerdì perfetto per la Rossa

Una Red Bull anonima cede, per la seconda volta in giornata, lo scettro a Ferrari, la più veloce nelle FP2 del GP di Singapore

Cala la sera sul circuito di Marina Bay, dove, alle 21 locali la Formula 1 scende in pista con la seconda sessione di libere. Ferrari cerca di replicare quanto di buono visto nel pomeriggio, riuscendoci e regalando il secondo 1-2 della giornata. Le FP2 del GP di Singapore si concludono, infatti, con Carlos Sainz al comando, seguito dal compagno di squadra a soli 18 millesimi. Più staccati gli inseguitori, con Russell che porta a casa il terzo crono, distante oltre due decimi. Male Red Bull, con Perez di poco migliore di Verstappen, ma comunque solo in settima posizione.

Dominio rosso

Lampioni accesi su tutto il tracciato per consentire alta visibilità ai piloti nonostante l’assenza di luce naturale, visto l’orario. La maggioranza dei team monta pneumatici di mescola media, solo cinque piloti optano per quella più dura. Il primo giro cronometrato sembra confermare le gerarchie delle FP1, con le Ferrari al comando, seguite da Hamilton e da Red Bull. Cinque piloti racchiusi in un secondo, molto distanti tutti gli altri. Rispetto a una brutta sessione nel pomeriggio singaporiano, Alonso si accende per regalare un crono da top 5, mentre Mercedes retrocede.

A venti minuti dall’inizio delle FP2, la situazione in testa non cambia: miglior crono per Leclerc, secondo tempo per Sainz. Sorprende, invece, Tsunoda in terza posizione, seguito da Alonso e Russell. Solo sesto Perez, addirittura nono Verstappen. Successivamente, tutti i piloti si fermano ai box, rientrando alcuni minuti dopo per dedicarsi alla simulazione di qualifica. Ancora una volta, Ferrari non si smuove dalle prime posizioni, con i due piloti separati da appena 18 millesimi. Situazione particolare in casa Red Bull, che si trova alle spalle anche di Mercedes, Alonso e Norris. La classifica resta cristallizzata per l’ultimo quarto d’ora, passando alla simulazione passo gara.

Sessione priva di incidenti, ma non priva di “colpi di scena”, sebbene si tratti ancora solo del venerdì. Red Bull si mostra in reale difficoltà per la prima volta in stagione, mentre Ferrari regala il miglior venerdì del 2023. Negativa la Williams, dopo le ultime gare ad alti livelli, che chiude con i due tempi più lenti, sebbene Albon abbia riportato problemi che lo hanno tenuto fermo a lungo. Buoni gli aggiornamenti montati da Norris, che rifila 7 decimi al compagno, sebbene sia da tener conto come per Piastri sia la prima uscita a Singapore.