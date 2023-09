GP Singapore, FP1: doppietta Ferrari, Red Bull umane

Charles Leclerc chiude in prima posizione le FP1 del GP di Singapore. Ottima prestazione da parte delle Ferrari che fanno segnare presente. Sarà la volta buona per una vittoria della Rossa?

Charles Leclerc chiude in testa il pomeriggio delle FP1 del GP di Singapore con il tempo di 1:33.350. Questa pista è cambiata in occasione di questo Gran Premio. E’ stata infatti accorciata a favore di una velocità più elevata, grazie alla modifica del layout. Le FP1 sono prove che ricordiamo non essere molto indicative per quanto riguarda la gara, in quanto quest’ultima si svolgerà in notturna. Premesse a parte, a sorprendere è la prestazione della Rossa, in una pista in cui era data per sfavorita. I due piloti della Ferrari firmano la doppietta. Costretto a inseguire invece Verstappen.

Il programma da svolgere è risultato lo stesso per Aston Martin, Mercedes, Ferrari e Red Bull, scese in pista con le mescole hard, a differenza di McLaren, Alpine, Bottas e Albon. Questi ultimi hanno infatti optato per la mescola gialla. Ferrari però si dimostra forte, con Sainz e Leclerc a contendersi il miglior tempo. Grande prestazione della Rossa con gli pneumatici duri.

La pista si migliora nel giro di pochissimo tempo e ne approfittano Norris, Hamilton e Verstappen per scavalcare le due SF-23. A mezz’ora circa dalla fine della sessione si è potuto assistere ad una bella lotta per la testa della classifica, nonostante la diversità di mescole montate sulle varie vetture. Si è passati poi alle mescole soft. McLaren si dimostra molto forte, salvo poi andare in palla calando di prestazione nelle ultime fasi della sessione. La vera sorpresa risulta però essere Ferrari, in una pista in cui sulla carta avrebbe dovuto faticare molto, essendo Singapore un tracciato più simile a Zandvoort e Budapest.

Gli ultimi minuti di FP1 del GP di Singapore

A venti minuti circa dalla fine Leclerc fa segnare un giro importante con un tempo di 1:33.350 che lo fa volare in prima posizione, davanti al campione del mondo in carica di ben 126 millesimi. Dopo poco anche il compagno di squadra del monegasco fa segnare un buon crono piazzandosi in seconda posizione a soli 78 millesimi da Leclerc. In una pista dove la qualifica è davvero importante, la Ferrari sta dimostrando al momento di essere la vettura da battere.

Gli ultimi minuti della sessione sono stati dedicati alla simulazione del passo gara sia per Red Bull, sia per Ferrari. Entrambi i team sono infatti scesi in pista con mescole hard usate. Anche se i minuti di simulazione sono stati davvero pochi, le due Ferrari dimostrano di poter dare fastidio non solo sul giro secco. Sarà questa la volta buona per la Rossa?