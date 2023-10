GP Qatar, anteprima: circuito, meteo

GP Qatar, round 17. La Formula 1 torna in Qatar e sul circuito di Losail

GP Qatar, anteprima – Dopo una stagione di assenza, la Formula 1 torna in Qatar e sul circuito di Losail, per la sestultima tappa del Campionato del Mondo 2023. Nel weekend torna anche la Sprint Race, con la mini gara del sabato che potrebbe essere decisiva per molte delle sfide attualmente in corso, tra i piloti e i team.

Ci siamo goduti un weekend di relax, dopo la doppia trasferta asiatica conclusasi con la vittoria iridata della Red Bull, quando mancano sei gare al termine della stagione. Campionato piloti ancora in ballo, con Max Verstappen ampiamente in vantaggio, e di sicuro ci riuscirà in una delle prossime gare.

Title #3 now loading…⏳@Max33Verstappen just needs to out-score his team mate by three points across the Qatar weekend to be crowned champion for the third time 👑👑👑#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/SfzsLsRZgc — Formula 1 (@F1) October 2, 2023

Già nel weekend del GP Qatar, l’attenzione sarà maggiore specialmente nella Sprint Race, in quanto qui si potrebbe decidere le sorti del Campionato Mondiale piloti, e quindi su Max Verstappen. Il pilota olandese se dovesse finire sesto o poco più avanti nella sprint, sarà Campione del Mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Vittoria iridata, che potrebbe essere spostata soltanto in caso di sfortuna o incidente da parte del pilota della Red Bull. Ma considerando che le caratteristiche del circuito di Losail, si dovrebbe adattare molto bene alla RB19, gli ingredienti per mettere le mani sul titolo, ci sono. Non ci resta che assistere a questo appuntamento.

In casa Red Bull, sono pressoché pronti per festeggiare Max Verstappen, già nella giornata di sabato. D’altra parte, Sergio Perez, compagno di squadra dell’olandese, da tempo ormai ha perso la lotta per il titolo, e ora punta a difendere il secondo posto in campionato. Negli ultimi tempi, il suo punto debole si è rivelata la qualifica, ma in gara, solitamente non ha problemi a recuperare posizioni, grazie anche al DRS. Naturalmente, se non commette errori o guai.

Mercedes vs Ferrari per il secondo posto

Secondo posto costruttori, conteso da Mercedes e Ferrari. Il team di Brackley, vincitore del GP Qatar nel 2021, sicuramente vorrà ripetere il risultato quest’anno, magari soffiando la vittoria alla Red Bull. Da qualche gara, la W14B sembra piuttosto costante, a livello di prestazioni, e chissà che questa volta non possa arrivare la tanto attesa vittoria?

Nelle ultime gare, anche la Ferrari sta dimostrando di avere un ottimo passo, e lo slancio giusto per poter difendersi, e tentare l’assalto al secondo posto. Anche gli stessi piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sentono pronti e focalizzati verso questo obiettivo.

📸 from our last (and only) trip to Qatar in 2021 🇶🇦 Pumped for our return 👊#QatarGP pic.twitter.com/M8FQQ39qeD — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 2, 2023

Chi tra i due team sarà in vantaggio? È difficile dirlo, ma lo scopriremo già nella giornata di venerdì, quando ci sarà l’unica sessione di prove libere, e le qualifiche del GP Qatar.

McLaren vs Aston Martin

Altra sfida interessante, è tra McLaren e Aston Martin, per la miglior posizione in classifica.

Aston Martin, che ha avuto un ottimo inizio di stagione, in quest’ultimo periodo si è trovata parecchio indietro a livello di aggiornamenti. Fernando Alonso è pressoché l’unico dei piloti, che cerca il tutto e per tutto di portare a casa il miglior risultato possibile, con Lance Stroll reduce da alcune gare sfortunate, e altre anonime.

Situazione migliore in casa McLaren, che oltretutto può contare sull’ottima forma di entrambi i piloti. L’ultima gara in Giappone, Lando Norris e Oscar Piastri sono saliti sul podio. La vettura, grazie anche agli aggiornamenti, sembra migliorare in ogni gara.

La posizione attualmente occupata dall’Aston Martin, sembra un obiettivo davvero vicino alla McLaren. Il gap tra le due è di 49 punti, ma se McLaren continua a comportarsi come si è vista nelle ultime gare, questo margine sarà facilmente recuperabile. Chissà che il sorpasso, non possa avvenire in Qatar?

Il GP del Qatar, sarà con ogni probabilità l’ultima tappa in cui vedremo all’opera Liam Lawson al volante dell’AT04. Sembra che Daniel Ricciardo, si stia riprendendo dall’infortunio alla mano, e sarà di nuovo in azione al GP degli Stati Uniti.

Come sempre capita in Formula 1, anche il GP Qatar sarà ricco di storie da vedere e raccontare. Non mancheranno i colpi di scena, e possibili sorprese, malgrado i riflettori saranno puntati su Max Verstappen e la sua possibile vittoria iridata.

LUSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT

Il Lusail International Circuit, sorge vicino alla capitale Doha nello Stato del Qatar. L’impianto è stato costruito in un anno, e inaugurato nel 2004, in occasione del Marlboro GP Qatar, tredicesima tappa del Motomondiale.

Il circuito misura 5,419 km, è composto da 16 curve, di cui 6 a sinistra e 10 a destra, e da un lungo rettilineo che misura 1068 metri. Il tracciato sorge nel deserto, motivo per cui tutt’attorno vi è dell’erba artificiale, uno stratagemma pensato per evitare che troppa sabbia finisca sulla pista. È dotato di un perfetto impianto di illuminazione, che permette di correre in notturna.

Il circuito è conosciuto soprattutto dagli appassionati di MotoGP e Superbike. Per quanto riguarda l’automobilismo, il tracciato ha ospitato una tappa della GP2 Asia Series nel 2009. La Formula 1 vi ha debuttato nel weekend dal 19 al 21 novembre 2021, con la gara che è stata vinta da Lewis Hamilton con la Mercedes. Dopo un anno di assenza, il tracciato torna in calendario con un contratto decennale, a partire dal 2023.

DRS

Sarà una sola la zona DRS, individuata dalla Federazione, sul circuito di Lusail. I piloti la troveranno sul lungo rettilineo principale, tra curva 16 e la 1.

Ovviamente, anche il Detection Point sarà uno, ed è stato sistemato poco dopo curva 15.

PIRELLI: C1, C2, C3

In vista del GP Qatar, Pirelli ha nominato le mescole più dure della gamma: C1 P Zero White Hard, C2 P Zero Yellow Medium e C3 P Zero Red Soft. Combinazione di mescole, vista di recente al GP Giappone.

La Formula 1 torna in Qatar, due anni dopo la prima edizione avvenuta nel 2021. In poche parole, questo fine settimana è a tutti gli effetti un esordio, considerando che le monoposto attuali sono molto diverse da quelle utilizzate in quella stagione. Inoltre, il Lusail International Circuit ha subito dei lavori di modifica, con una nuova riasfaltatura e nuovi cordoli.

Le caratteristiche della pista, non sono state ritoccate, con un rettilineo principale lungo poco più di un chilometro e le 16 curve. Tuttavia, queste modifiche non permettono di rivedere i dati raccolti nella prima edizione del Gran Premio. Dunque, si ricomincia.

Il Lusail è un circuito molto impegnativo, simile a Silverstone e Suzuka. Ci sono diverse tipologie di curve, la maggior parte è a media e alta velocità. Interessante, la serie di curve fra la 12 e la 14, che ricorda la curva 8 del tracciato di Istanbul, una delle più impegnative per le gomme. Visto che undici curve siano a destra, il lato sinistro della vettura sarà particolarmente sollecitata, soprattutto l’angolo anteriore. Nel 2021, sono stati registrati livelli di energia abbastanza bilanciati tra i due assi.

A Doha torna la Sprint Race e si correrà in notturna. Le qualifiche e la gara prenderanno il via alle 20.00 ora locale. Sabato ci sarà la Qualifica Sprint Shootout a partire dalle 16.30, mentre la gara Sprint sarà alle 20.30. Sarà interessante valutare l’evoluzione della temperatura del nuovo asfalto, per preparare al meglio le strategie, e la gara.

It’s #QatarGP week! 🤩🇶🇦 🆕 Resurfaced track and new kerbs

📈 Demanding on tyres

🌡️ Day practice, night racing#Fit4F1 pic.twitter.com/zEYGdAT9r9 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 2, 2023

Che tempo che farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Qatar. Le previsioni meteo, dicono che farà caldo, con temperature che potrebbero superare i 38°C, e difficilmente andranno sotto i 30°C, nemmeno nelle ore notturne.

Attenzione al vento, vista la presenza del deserto attorno all’impianto e alla possibilità che questo possa trasportare la sabbia.

Venerdì 06 ottobre 2023

Temperature: max 37°C, min 30°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 52%. Attenzione al vento, con raffiche attese tra 37 e 52 km/h.

Sabato 07 ottobre 2023

Temperature: max 38°C, min 30°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 62%. Attenzione al vento, con raffiche attese tra 37 e 54 km/h.

Domenica 08 ottobre 2023

Temperature: max 38°C, min 27°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 58%. Vento con raffiche attese sui 17 km/h.