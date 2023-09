Verstappen ufficialmente Campione del Mondo in Qatar?

Max Verstappen può finalmente conquistare il suo terzo titolo di campione del mondo al Gran Premio del Qatar

Matematicamente, Max Verstappen potrebbe diventare campione del mondo già in Qatar, con cinque GP di anticipo sulla fine del campionato. L’olandese ha dominato la stagione con 13 vittorie su 16 gare disputate finora, guadagnandosi un punteggio in classifica piloti ammirevole. Dopo aver ottenuto il massimo dei punti disponibili a Suzuka, Super Max ora guida la classifica con un vantaggio di 177 lunghezze su Sergio Perez, secondo. Nelle ultime sei gare, rimangono ancora in palio un massimo di 180 punti, di cui 156 provengono dai Gran Premi e 24 dalle rimanenti gare Sprint.

Dal punto di vista matematico, Verstappen potrebbe conquistare il titolo già nella gara Sprint del sabato in Qatar, diventando così il primo pilota a vincere un campionato prima dell’inizio un Gran Premio negli ultimi 35 anni. Tecnicamente, una dinamica simile si è già presentata in Formula 1. Nigel Mansell infatti si è ritirato dal Gran Premio del Giappone del 1987 dopo un incidente durante le prove del venerdì, consegnando effettivamente il titolo a Nelson Piquet. Gli scenari che vedono Verstappen campione del mondo al termine della Sprint del Qatar però non sono pochi, né tantomeno inverosimili.

Molteplici combinazioni, un unico risultato

Anche se Verstappen non dovesse completare la gara Sprint, infatti, Perez dovrebbe almeno chiudere terzo per non perdere le speranze di campionato. Se Perez finisse al di fuori dei primi quattro nella gara Sprint, indipendentemente da dove si trovi Verstappen, il pilota olandese sarebbe incoronato campione del mondo.

Inoltre, a prescindere dal piazzamento del messicano, a Verstappen sarà sufficiente arrivare tra i primi 6 per conquistare la vittoria definitiva. Nel peggiore dei casi comunque, ovvero nel momento in cui non segnasse punti e Perez vincesse, potrebbe conquistare il titolo domenica. Un ottavo posto nel Gran Premio del Qatar basterà all’olandese per sigillare il terzo titolo.

Perez dovrebbe vincere la gara e sperare che il compagno finisca al di fuori dei primi otto per mantenere vive le sue possibilità. Una prospettiva poco plausibile, se analizzata dal punto di vista della scuderia. La Red Bull lo scorso week end ha festeggiato il titolo costruttori. Non è difficile quindi immaginare la scuderia austriaca orchestrare la strategia in modo tale da festeggiare consecutivamente anche il primo posto del loro Super Max. Anche a discapito dello scudiero messicano, ovviamente. La domanda quindi non sembra più essere “se” vincerà, ma solo “come”?

Elisabetta Bianco