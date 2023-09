Ricciardo ancora in panchina, Lawson resta in AlphaTauri

Lawson può mettersi comodo: secondo Horner un ritorno di Ricciardo in AlphaTauri nel prossimo futuro è “altamente improbabile”

Daniel Ricciardo potrebbe essere costretto a stare lontano da una Formula 1 ancora per un po’. Dopo il suo atteso ritorno nella categoria regina, l’australiano, chiamato in AlphaTauri per sostituire il silurato Nyck De Vries, ha avuto una ripresa di carriera breve. Un incidente durante le prove libere a Zandvoort gli ha provocato la rottura della mano sinistra, e il sedile di Ricciardo è stato da allora occupato dal giovane Liam Lawson.

Il pilota neozelandese, che attualmente compete nella Super Formula in Giappone, non si è comportato niente male negli ultimi Gran Premi disputati. E con molta probabilità lo vedremo ancora in pista in occasione del prossimo appuntamento in Qatar. Christian Horner ha infatti descritto il ritorno di Ricciardo “meno probabile che probabile“.

RICCIARDO PUNTA TUTTO SU AUSTIN: GIA’ PRONTO PER IL SIMULATORE

“La ripresa sta andando bene. Ma lui ha già un sedile per il prossimo anno, perché avere tutta questa fretta per il Qatar?” ha specificato Horner. Secondo alcune fonti, la prossima settimana Ricciardo sarà a Milton Keynes per fare delle prove al simulatore, per capire se si sente abbastanza in forma per tornare a correre. Il capo dell’ingegneria AlphaTauri, Jonathan Eddols, ha aggiunto sulla situazione: “Penso che la decisione finale verrà probabilmente più da lui che da noi“.

“Saprà meglio di chiunque altro come valutare il dolore e la ripresa. Ma non gli metteremo pressioni affinché torni. Abbiamo scelta fra tre buoni piloti al momento. Non c’è alcuna fretta“. Lo stesso è confermato da Horner, che sembrerebbe puntare tutto su Austin, essendo anche un circuito difficile per cui è richiesta una buona prestazione fisica. “Forse aspetteremo un altro paio di settimane per Austin, che è comunque un circuito tosto. E quindi potrebbero servire altre settimane di recupero per prepararsi a Austin.” ha affermato il team principal della Red Bull.

Il giovane Lawson continuerà dunque a sostituire Ricciardo in AlphaTauri almeno per un altro Gran Premio. Il neozelandese ha comunque ancora del tempo a disposizione: la Super Formula in Giappone non riprenderà fino alla fine di ottobre, nella stessa data del GP del Messico. Secondo alcune fonti, dunque, forse a Ricciardo è stato consigliato di aspettare fino all’appuntamento messicano, in modo da approfittare della disponibilità di Lawson e aumentare il periodo di ripresa. “Ha il potenziale, quindi penso che siamo tutti entusiasti di lavorare con lui per altre gare, mentre aspettiamo che Daniel si riprenda.” ha affermato Eddols, riferendosi a Lawson.