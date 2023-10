Herbert: Ricciardo scelta sbagliata. Lawson è il futuro

Johnny Herbert punta il dito contro la Red Bull per la decisione di Daniel Ricciardo

Johnny Herbert ha suggerito che la Red Bull abbia fatto la scelta sbagliata nwl mantenere Daniel Ricciardo sull’AlphaTauri e non promuovere Liam Lawson.

Il neozelandese ha sostituito il connazionale australiano dopo che Ricciardo si è rotto la mano durante le prove libere a Zandvoort e finora Lawson si è dimostrato più che all’altezza del compito.

Con i primi punti a Singapore, Lawson ha ancora una gara per dimostrare cosa può fare prima di tornare al suo ruolo di riserva. Johnny Herbert sostiene Liam Lawson su Daniel Ricciardo per il posto AlphaTauri.

Nonostante le prestazioni di Lawson, la Red Bull ha deciso di andare sul sicuro e concedere all’esperto Ricciardo un altro anno mentre Lawson riprende il suo ruolo di pilota di riserva sia per il team principale che per AlphaTauri.

Ricciardo affiancherà Yuki Tsundoa nel team per il 2024 e con solo il posto alla Williams ancora da decidere, sembra che Lawson aspetterà almeno un altro anno perché il suo sogno in Formula 1 diventi realtà.

Herbert, un uomo che ha corso 160 volte in 11 anni di carriera, ritiene che la Red Bull abbia fatto la scelta sbagliata e avrebbe dovuto seguire il “futuro” di Lawson.

“Anche il compagno di squadra Yuki Tsunoda ha fatto un buon lavoro, ma sento che Liam ha già preso il controllo dell’AlphaTauri. Per me si è guadagnato un posto per il 2024”, ha scritto Herbert su Motor Sport Magazine.

“Non sono d’accordo con la decisione dell’AlphaTauri di riportare Daniel Ricciardo per il prossimo anno. È lui il futuro? No, Liam è il futuro“.

“Capisco che Daniel non ci sia riuscito prima di rompersi la mano a Zandvoort, ma nel tempo che ha avuto al suo ritorno non c’è stato alcun ‘fattore wow'”.

Liam Ha qualcosa che sembra davvero speciale

“Penso che l’anno prossimo avrebbe dovuto esserci una formazione Lawson/Tsunoda all’AlphaTauri. Dopotutto, è una squadra junior che esiste per [coltivare] giovani talenti. Per quanto riguarda le prestazioni di Lawson finora, ciò che ha impressionato di più Herbert è la capacità del neozelandese di saltare in macchina e partire“.

“Sono impressionato da quello che ho visto da Liam Lawson, perché in un brevissimo lasso di tempo è stato in grado di adattarsi alla Formula 1”, ha detto l’ex esperto di Sky Sports F1.

“Ciò che mi piace è la capacità di intervenire e svolgere immediatamente il lavoro. In realtà è una cosa rara quando qualcuno prende un’auto e fa quello che ci aspettiamo da lui”.

“Lawson ha mostrato velocità quando c’era pressione perché ha corso per dimostrare di essere degno di mantenere la guida. Non ha avuto il tempo di ambientarsi. A Singapore, su quella che la maggior parte dei piloti considera la pista più difficile del calendario sia fisicamente che mentalmente, è stato davvero impressionante e ha segnato i suoi primi punti nel suo terzo Gran Premio.”