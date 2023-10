Ufficiale: Lawson presente anche in Qatar

Periodo di convalescenza prolungato per il pilota australiano Ricciardo, tuttavia Liam Lawson né potrà beneficiare ulteriormente, scendendo in pista in Qatar

La prossima tappa di questo weekend è prevista in Qatar. Nonostante il periodo di pausa con la tappa del Giappone, il pilota australiano Daniel Ricciardo non sembra sia ancora pronto per scendere in pista. Di fatti, l’incidente di Monza lo ha costretto a ormai un mese di stop, favorendo l’ascesa del pilota junior Liam Lawson. Stando a quanto affermato in alcune dichiarazioni, la presenza di Lawson sembra confermata anche per il Qatar, ma cosa possiamo aspettarci in questo weekend?

Le parole del giovane pilota lasciano trapelare alcune anteprime sulla strategia che l’Alpha Tauri è intenzionata ad adottare per questo weekend. Tanta emozione per il rookie, ma anche tante novità sull’assetto della vettura. “Certo l’esperienza in Giappone è stata ottima per me. La settimana è stata davvero impegnativa per via dei media, e degli eventi in cui era richiesta la mia presenza. Ma è stato divertente, devo ammettere. L’intero weekend è stato piacevole”. In seguito, il pilota prosegue la sua intervista parlando delle novità che lo attenderanno per il weekend del Qatar.

”Adesso ci sposteremo in Qatar. Non sono ancora sicuro di come ci arriveremo e come ci muoveremo con gli aggiornamenti. Credo che sia difficile dare una risposta certa ora. Abbiamo avuto molta difficoltà in Giappone nei settori ad alta velocità, soprattutto nel primo settore. Abbiamo ancora molto da imparare sul nuovo pacchetto di aggiornamenti, ma non sono troppo sicuro che il Qatar sia una pista adatta alla nostra vettura. Imparare richiede tempo, e noi abbiamo ancora l’opportunità di questo weekend per imparare. Inoltre è una tappa in cui è prevista la Sprint, quindi sarà interessante, vedremo.” In seguito il pilota termina l’intervista, parlando di quelli che sono i punti di maggior rilievo su cui la sua preparazione si è concentrata, nella speranza di riuscire a portare a casa ottimi risultati.