GP Miami Sprint, anteprima: qualche info

Formula 1 Crypto.com Miami GP 2026, round 4°. Si va a Miami in Florida, per un’altra sfida. Nel weekend torna la Sprint Race

Finalmente si ricomincia! Dopo un mese di pausa forzata, la Formula 1 riprende il suo percorso e vola negli Stati Uniti e a Miami per la quarta prova della stagione 2026. Nel weekend si correrà il GP Miami, la prima delle altre tappe a “Stelle e Strisce” previste in calendario, con il format della Sprint Race.

Sprint Race che è andata in scena al Miami International Autodrome, anche lo scorso anno con lo stesso format, che prevede una sola sessione di Prove Libere, a seguire le Qualifiche Sprint, la Sprint Race, le tradizionali Qualifiche per la domenica, e appunto il Gran Premio.

La Formula 1 che si presenta a Miami quest’anno, è completamente diversa, per via delle nuove regole e nuove vetture. Durante la pausa forzata, a seguito della cancellazione di due Gran Premi, la FIA ha rivisto una parte del regolamento, dopo le prime tre gare, dove in tanti hanno criticato queste novità, anche per motivi di sicurezza: dunque a Miami, dovremmo vedere una nuova Formula 1, con le ultime novità regolamentari. Cosa succederà? Lo scopriremo…

Dopo Australia, Cina e Giappone, si cambia scenario e tipologia di circuito. Il GP Miami si svolgerà come di consueto, sul tracciato cittadino che sorge attorno al complesso che ospita l’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins, squadra di football americano della NFL. Il tutto, si trova nel quartiere di Miami Gardens, a nord della località americana e vicina a Ford Lauderdale.

La pista e il Gran Premio ha fatto il suo esordio nel 2022, riscontrando un buon successo di pubblico e anche tra i piloti, molti hanno fornito dei feedback positivi sul layout, ma anche per via dell’atmosfera che si respira, tra movida e tanto show.

Pastel colours, palm trees and pure speed

Tutto è ormai pronto, per la quinta edizione del GP Miami, e dopo un mese di relax, riparte la caccia ai leader della classifica: Mercedes e Andrea Kimi Antonelli.

Dopo quanto visto nelle prime gare, Mercedes è di sicuro la vettura da battere. I suoi piloti, George Russell e Andrea Kimi Antonelli non sono da meno, entrambi vincitori nelle prime tre gare, con tanto di doppiette. I due compagni di squadra guidano la classifica piloti, con Antonelli in prima posizione, e con un vantaggio di appena 9 punti sull’inglese. Dopo l’ultima gara, George non sembra averla presa bene, nel vedere il “ragazzino” vincere e scavalcarlo in classifica. Di certo nelle prossime gare, ne vedremo delle belle tra i due, con buona pace per Toto Wolff.

Gli avversari, pronti

La Ferrari, protagonista in positivo nelle prime tre gare, con la SF-26 che ha mostrato di saper lottare con le Mercedes. Da qui, nel frattempo sono arrivati i podi, ma non la vittoria… per ora! La Scuderia di Maranello viene da un mese d’intenso lavoro in fabbrica, ma anche in pista, tra test sia per Pirelli che per testare le novità, con il Filming Day andato in scena la scorsa settimana a Monza.

Tra simulatore e pista, sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton, hanno provato e lavorato sulle novità, approvandone qualcuna, che sicuramente vedremo già a Miami, altri in arrivo nelle tappe successive. Ora, non ci resta che aspettare l’inizio del weekend, per vedere una SF-26 rinnovata e si spera che possa mostrare i risultati sperati, anche solo in termini di prestazioni, velocità, competitività. Insomma, Miami e tutto il mese di maggio, saranno vissuti con grandi aspettative dalla Ferrari e ovviamente dai tifosi. E chissà…

The World Championship resumes with a Sprint weekend in Miami — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 29, 2026

McLaren riparte, dopo l’ottimo weekend giapponese. Lo scorso anno a Miami, super protagonista e dominatrice del fine settimana, con tanto di vittoria e doppietta nel Gran Premio domenicale. Quest’anno, vedremo se il team di Woking avrà la possibilità di essere nuovamente protagonista in positivo, e recuperare terreno nei confronti degli avversari. I segnali visti a Suzuka, sono sembrati promettenti e vedremo se dopo un mese di pausa, che MCL40 sarà.

Two years unbeaten in Miami for @McLarenF1 ✌️ Will they make it three in 2026?#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BW8RMVLH3K — Formula 1 (@F1) April 28, 2026

Le novità regolamentari ritoccate, questa volta piacerà a Max Verstappen? Il 4 volte campione del mondo, nelle prime gare si è dimostrato molto disgustato dalle novità, oltre a dover gestire una RB22 molto difficile. Durante la pausa, Red Bull avrà lavorato per cercare di migliorare la vettura, e sulle novità da introdurre, con la speranza che possano funzionare in positivo. Sia Max, ma anche Isack Hadjar hanno faticato nelle prime gare, non riuscendo a ottenere un risultato, per lo meno soddisfacente. Vedremo a Miami, un tracciato diverso dalle precedenti, e dove l’olandese ha anche vinto e ottenuto delle belle soddisfazioni.

Gara di casa di…

Il GP Miami rappresenta una delle gare di casa, per due team statunitensi: il team Haas e l’esordiente Cadillac Formula 1 Team.

Back on home turf for Haas and Cadillac! How will the two teams fare this weekend in Miami? #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7TrZoUFUMK — Formula 1 (@F1) April 27, 2026

La stagione di Haas è partita molto bene, sicuramente per via di una VF-26 molto buona, spinta da propulsori Ferrari. Sebbene, sia ancora lontana dai primi, il team si candida come sfidante per il centro gruppo, grazie anche ai suoi piloti, Esteban Ocon e Ollie Bearman, i quali sembrano in ottima forma. Ora, arriva il primo appuntamento in casa della stagione, e di fronte al pubblico statunitense.

Cadillac, team esordiente in questa stagione 2026, si prepara a gareggiare per la prima volta in casa, negli Stati Uniti. Rispetto alla Haas, la vettura è ancora piuttosto acerba, anche se spinta da power unit Ferrari. Tuttavia, può contare su due piloti, come Valtteri Bottas e Sergio Perez, entrambi con una lunga esperienza in Formula 1. Non sarà facile, ma vedremo cosa riusciranno a fare.

Gara di casa, anche per la Williams. Il team britannico, è di proprietà di una compagnia statunitense, la Dorilton Capital. La stagione non è partita benissimo per lo storico team di Formula 1, tra vari problemi di tipo tecnici e prestazioni. Vedremo se dopo un mese di sosta, siano riusciti a risolvere qualcosa e ripresentarsi in pista, nel miglior modo possibile.

Miami International Autodrome

Il Miami International Autodrome, è un circuito cittadino non permanente situato a Miami Gardens. Sorge a Miami, intorno all’Hard Rock Stadium.

L’idea di realizzare un tracciato a Miami, era nata nel 2017. Formula 1 e Apex Circuit Design, i promotori dell’iniziativa, avevano realizzato delle bozze di tracciati nel quartiere di Downtown Miami. Poi, spostarono l’attenzione in altre zone, e nell’ottobre 2019, viene l’idea ufficiale di creare il circuito del GP Miami, nel comune di Miami Gardens.

Un progetto che non è stato fin da subito accettato. Non sono mai mancate le contestazioni, ma il 14 aprile 2021 attraverso un voto, si è deciso di far partire i lavori. Inizialmente, si era ipotizzato di far disputare la gara nei pressi dello stadio già nel 2021, ma poi si è deciso di rimandare di un anno.

Il circuito nasce all’interno dell’aerea privata dell’Hard Rock Stadium (non su strade pubbliche), utilizza percorsi asfaltati già esistenti e di nuova costruzione. Lungo 5,412 m, si snoda attraverso 19 curve totali, 7 a destra e 12 a sinistra, e tre rettilinei. È possibile percorrerlo a una velocità media di 223 km/h e massima di 320 km/h.

Il tracciato è piuttosto piatto, benché siano presenti delle ondulazioni sul terreno. Tra le curve 13 e 16, in un punto in cui il tracciato passa sotto a dei cavalcavia, su un terreno non regolare e percorre una corsia della Florida’s Turnpike, è presente un importante dislivello. Lungo il lato nord dello stadio, sono stati installati il paddock, i box e la pit-lane.

Novità a partire dall’edizione 2023, riguarda l’allestimento del paddock, che è stato fatto all’interno dell’Hard Rock Stadium. I team sono stati sistemati sul prato del campo di football americano, dove solitamente si esibiscono i Miami Dolphins.

Saranno 57 giri totali, da percorrere in senso antiorario.

Pirelli: C3, C4, C5

Per questa edizione del GP Miami, Pirelli ha optato per le tre mescole più morbide della gamma 2026. Scelta vista anche nella passata edizione.

C3 PZero White Hard;

C4 PZero Yellow Medium;

C5 PZero Red Soft.

Il Miami International Autodrome, caratterizzato da 19 curve, tre rettilinei, dislivelli e una chicane, si sviluppa intorno all’Hard Rock Stadium Complex di Miami Gardens, sfruttando aree di parcheggio e strade cittadine. L’asfalto molto liscio e rifatto nel 2023, è caratterizzato da un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana, man mano che la pista si evolve anche grazie al passaggio delle vetture: dunque i pneumatici, non sono altamente sottoposti a particolari forze.

Una caratteristica interessante emersa lo scorso anno, è stata la rapidità di asciugatura. Lo si è visto durante la Sprint Race, quando i piloti sono passati dalle intermedie alle slick, nel corso dei 19 giri, malgrado i copiosi rovesci scesi precedentemente alla partenza. Situazione meteorologica, che potrebbe riservare delle sorprese anche quest’anno e nel fine settimana di Miami, ormai alle porte.

Sono previste temperature elevate, pertanto sarà fondamentale tenere d’occhio la possibilità del degrado termico, specialmente in gara. In passato, qui a Miami questo fattore è sempre stato contenuto, sia per le caratteristiche della pista, che permettono ai piloti di allungare gli stint e fermarsi una sola volta in gara.

Attenzione, anche alla possibilità di neutralizzazioni (Safety Car e/o Virtual Safety Car), specialmente in gara, sia nella Sprint che domenica. In fondo, si tratta di una pista cittadina, dove la precisione di guida è fondamentale, per non commettere errori e finire contro le barriere di protezione.

F1 is back on track in Miami The first US race of the season brings high speeds, evolving grip and the C3, C4 and C5 compounds to the Miami International Autodrome.#Fit4F1 #MiamiGP pic.twitter.com/FCZVGmiFzl — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 27, 2026

Che Tempo farà?

Ecco l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Miami 2026.

Fine settimana in arrivo, che si prospetta variabile e imprevedibile. Di certo, sono le temperature previste, particolarmente alte e calde in tutti e tre i giorni, con le massime che potrebbero raggiungere e superare i 30°C.

Tempo sereno e sole, pressoché in tutte tre le giornate, ma attenzione alla possibilità di pioggia. Pioggia, con possibili rovesci prevista per domenica, giornata nella quale è in programma il GP di Miami.

Come sempre consigliamo, un occhio sempre al monitor delle previsioni meteo, ombrello a portata di mano per non trovarsi impreparati, specialmente per i team con le strategie da elaborare.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, per il weekend del GP Miami 2026.

Venerdì 01 maggio 2026

Temperature: max 30°C, min 21°C; cielo sereno e soleggiato, possibile presenza di nuvole a metà giornata, ma niente pioggia. Umidità al 76%. Vento atteso tra 9 a 28 km/h.

Sabato 02 maggio 2026

Temperature: max 31°C, min 22°C; cielo sereno e soleggiato, qualche nuvola. Pioggia attesa allo 0%. Umidità 74%. Vento atteso tra 7 e 28 km/h

Domenica 03 maggio 2026

Temperature: max 33°C, min 25°C; cielo caratterizzato dalla presenza di nuvole. Attenzione alla pioggia, possibile dalla tarda mattinata. Umidità 60%. Vento intorno ai 17 km/h