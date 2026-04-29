Williams Racing e Marvel: Gli Avengers scendono in pista

Sainz e Albon: i “Superpiloti”

La Formula 1 e il cinema tornano insieme, in una collaborazione tra Williams e gli Avengers di Marvel. Williams Racing ha annunciato ufficialmente una partnership che vedrà i suoi piloti e il team principal trasformarsi in eroi per affrontare una minaccia intergalattica.

Una collaborazione “Landmark” tra Williams e Avengers

In quella che è stata definita una collaborazione “pietra miliare”, le icone Marvel come Iron Man, Captain America e Black Widow uniranno le forze con Alex Albon, Carlos Sainz e il team boss James Vowles. L’obiettivo? Sconfiggere il temibile Doctor Doom in un albo speciale che promette di entusiasmare sia gli appassionati di motorsport che i collezionisti di fumetti.

Secondo gli insider del settore, questa mossa rappresenta una vera e propria rivoluzione nel marketing sportivo, portando la narrazione della Williams verso vette mai esplorate prima.

Williams schiera gli Avengers contro il “supercattivo”

La posta in gioco non è mai stata così alta. Il team britannico ha deciso di giocare il tutto per tutto: Williams crea gli Avengers della F1 per il “grande scontro col supercattivo”, una sfida che vedrà i protagonisti impegnati a “salvare la stagione” dalle trame oscure di Victor Von Doom.

Luke Timmins, direttore merchandise e licenze della Williams, ha dichiarato: “Alex e Carlos sono già eroi per milioni di fan; ora potranno dimostrarlo unendosi ai Super Eroi Marvel. Siamo orgogliosi di far convergere questi due universi per la prima volta”.

Date e tappe del lancio: dal GP di Miami a Monaco

Il debutto ufficiale dell’iniziativa avverrà durante il weekend di Miami, dove saranno aperti i pre-ordini per “one-shot”. Tuttavia, la storia entrerà nel vivo a partire dal Gran Premio di Monaco a giugno.

Per rendere l’iniziativa esclusiva, Williams ha previsto delle “Cover variant” in edizione limitata che verranno rilasciate in occasione di tappe specifiche del mondiale.

I weekend interessati saranno: Il GP di Spagna a Madrid, il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, nel corso del weekend di Singapore e nelle due tappe statunitensi di Austin e di Las Vegas.

Oltre i piloti: un cast stellare per salvare la F1

Non saranno solo Albon, Sainz e Vowles a scendere in campo. La Williams ha confermato che una “schiera di altre star Marvel” si unirà alla battaglia nelle piste e circuiti di Formula 1.

Con questa mossa, Williams e Avengers, cercano di intercettare un pubblico più giovane e globale, trasformando il paddock in un set cinematografico a fumetti.

Articolo a cura di: Edoardo L. Sirotti Gaudenzi