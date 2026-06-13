GP Barcellona, Russell: “Mi sembra di essere tornato me stesso”

George Russell conquista la pole position al GP di Barcellona

George Russell si prende la pole position per il GP di Barcellona. Il pilota inglese continua a dare il suo meglio in questo weekend e conquista la sua terza pole stagionale sul circuito di Montmelò. Un risultato particolarmente importante arrivato dopo le ultime gare, che si erano rivelate complicate. A completare il podio con lui troviamo, il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton in seconda posizione. A partire dalla terza piazza abbiamo, il compagno di squadra e leader del mondiale, Andrea Kimi Antonelli.

Le dichiarazioni del pilota al termine della sessione

GET IN THERE, GEORGE!! STARTING HIS 100TH MERCEDES GP ON POLE pic.twitter.com/vDhwv3VOZC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 13, 2026

George Russell, al termine delle qualifiche sul circuito spagnolo, ha dichiarato di essersi sentito di nuovo bene. “È stato un ottimo weekend per ora. Mi sembra di essere tornato me stesso e sto facendo il mio lavoro giro dopo giro”, ha dichiarato il pilota della Mercedes. Il risultato è arrivato in seguito ad alcune gare complicate. “È bello arrivare in prima posizione dopo le ultime gare, che per varie ragioni non si sono rivelate favorevoli. Ma in questo weekend ho fatto tabula rasa e sono contento di essere tornato in pole”.

Dietro di lui, in seconda posizione per soli 64 millesimi, troviamo Lewis Hamilton. Riguardo a questo, il pilota inglese ha dichiarato di aspettarsi una gara combattuta. “È stato bello oggi. Hamilton ha fatto un lavoro fantastico e sono stato sorpreso di vederlo lì. Ci aspettavano la Mclaren, invece è stato molto veloce in tutta la sessione e quindi sarà una bella lotta anche da parte sua”. Conclude terzo invece, Kimi Antonelli. “Inoltre Antonelli per ora sta facendo un lavoro fantastico quindi domani non sarà semplice, ma sono pronto”, ha concluso Russell