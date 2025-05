GP Miami: l’ordine d’arrivo premia Piastri, disastro Ferrari

© Williams Racing via X

McLaren continua la sua scalata indisturbata a Miami, ma che disastro Ferrari!

Il GP di Miami, corso questa sera sul circuito semicittadino della Florida, ha regalato spettacolo e tensione fino all’ultima curva. Dopo la Sprint Race disputata sabato, la gara principale ha definito l’arrivo e la classifica finale di un fine settimana intenso, ricco di colpi di scena e manovre spettacolari. A trionfare all’arrivo del GP di Miami è stato Oscar Piastri, dominatore assoluto con la McLaren. L’australiano ha inizialmente duellato con Verstappen, ma ha poi sfruttato la maggiore efficienza della monoposto inglese per effettuare un sorpasso deciso e prendere il largo. Alle sue spalle, Lando Norris completa la doppietta McLaren, confermando così lo stato di forma del team di Woking. Terzo posto per George Russell, autore di una gara concreta che gli ha permesso di portare la Mercedes sul podio.

L’arrivo amaro per Ferrari, brillante Williams

Dopo una partenza aggressiva, Verstappen non ha potuto contenere la superiorità tecnica dei rivali. Il campione del mondo in carica ha dovuto accontentarsi della quarta posizione, limitando i danni. Più dietro, Alexander Albon ha brillato con la Williams, chiudendo al quinto posto davanti a Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano ha condotto una gara intelligente, gestendo bene la pressione dopo un’ottima partenza che lo aveva visto in seconda posizione.

L’arrivo del GP di Miami ha invece sancito un’altra giornata da dimenticare per la Ferrari. Leclerc e Hamilton hanno navigato nel gruppo senza mai lottare per posizioni di vertice. Un controverso team radio ha animato le fasi finali della gara: Hamilton ha criticato la gestione del box, portando a un ordine di scuderia che ha visto Leclerc cedere il settimo posto. Quando però non è arrivata la rimonta sperata, è stato chiesto al britannico di restituire la posizione al compagno di squadra, scatenando il suo disappunto.

Completano la top-10 Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, entrambi solidi ma mai realmente in corsa per posizioni più avanzate. Di seguito l’ordine completo d’arrivo del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale di Formula 1 2025.

THIS RACE. — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) May 4, 2025

GP Miami arrivo: ordine completo

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alexander Albon (Williams)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Jack Doohan (Alpine)

Mattia Romano