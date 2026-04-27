GP Miami, meteo: tempo pazzerello in arrivo?

Le previsioni meteo per il GP Miami, indicano una buona possibilità di pioggia: gara imprevedibile, e caotica a livello strategico

Finalmente dopo un mese di pausa forzata, la Formula 1 riprende il suo percorso di questo mondiale 2026, approdando al Miami International Autodrome, dove nel weekend si correrà il GP Miami.

Nonostante l’assenza di gare, team e piloti hanno lavorato intensamente, per cercare di migliorare le vetture dopo le prime tre gare, e in particolare sui nuovi pacchetti che vedremo, per alcuni già a Miami, con lo scopo di ribaltare la loro situazione in modo positivo.

Sole, caldo, ma…

Nell’attesa di vedere finalmente l’inizio del weekend, che vedrà la seconda Sprint Race della stagione, ecco una piccola previsione meteorologica.

Nel fine settimana, arriva il mese di maggio. Miami, nota città della Florida, accoglierà la Formula 1 e il suo pubblico, con temperature particolarmente calde, un fattore costante per tutto il fine settimana. Ma attenzione alla crescente minaccia di pioggia, specialmente per domenica, quando si svolgerà la gara.

Le previsioni indicano, un meteo sostanzialmente stabile per l’inizio del weekend. Per venerdì è previsto tanto caldo e sole, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 30°C e al momento niente pioggia: un’ottima occasione per i team, per poter girare nell’unica sessione di prove libere, e prepararsi per il prosieguo del weekend.

Situazione molto simile, anche per sabato, con il cielo che vedrà un alternarsi di sole e nuvole, con le temperature che potrebbero raggiungere i 31-32°C. Anche stavolta, il rischio di pioggia rimane basso, salvando il buon andamento della Sprint Race e delle qualifiche. L’unico fattore che potrebbe rendere impegnativo, gli pneumatici e i piloti, saranno le temperature della pista.

Pioggia in gara?

Tuttavia, l’attenzione è tutta rivolta al Gran Premio di domenica, dove le previsioni si fanno più incerte. Sebbene le temperature dovrebbero nuovamente aggirarsi intorno ai 30°C, nel pomeriggio è attesa la pioggia, con rovesci sparsi: probabilità attesa fino al 30-40%.

Come da tradizione a Miami, è difficile che in caso di pioggia, questa duri molto: ed è proprio questo che la rende particolare.

Brevi e intensi acquazzoni possono trasformare le condizioni della pista. Quindi, una possibile sorpresa per i team, che saranno senz’altro costretti a prendere rapidamente delle decisioni, di tipo strategici.

Una breve pioggia nel momento sbagliato, potrebbe spingere i team a scegliere di passare a pneumatici intermedi o da bagnato, prima di un ritorno all’asciutto, possibile in breve tempo. Un vere e proprio grattacapo, per gli addetti alle strategie e i piloti, dunque un’ulteriore ostacolo per una gara, che tradizionalmente è da sosta unica.

Come da previsioni, ci sarà un’alta percentuale di umidità, che insieme alla pioggia creerà un bel mix di imprevedibilità, che spesso è mancato a Miami.

Sarà improbabile vedere una gara completamente bagnata, tuttavia attenzione ai brevi acquazzoni, che potrebbero rivelarsi decisivi, e rendere il gran premio piuttosto caotico anche a livello strategico, dunque avvincente.

Mancano pochi giorni al via del weekend del GP Miami, e tutto può ancora succedere: il meteo non è sempre preciso ed è consigliabile, tenere monitorati bollettini meteo.