GP Miami: Cadillac celebra l’America

Cadillac celebra il debutto americano in Formula 1 con una livrea speciale per il GP di Miami

Un omaggio all’identità statunitense per la prima gara di casa del team.

Il team Cadillac Formula 1 Team ha presentato una livrea speciale in vista del Gran Premio di Miami.

L’appuntamento rappresenterà la prima gara casalinga della scuderia americana dal suo ingresso in Formula 1. La monoposto MAC-26 sfoggerà una veste grafica ispirata ai simboli degli Stati Uniti, con un design che richiama esplicitamente stelle e strisce della bandiera americana.

La nuova colorazione è stata studiata per rafforzare il legame tra il marchio Cadillac e il pubblico statunitense in un momento chiave della stagione. Sul corpo vettura compariranno elementi grafici in rosso, bianco e blu, mentre l’alettone posteriore sarà caratterizzato dalla scritta “USA”. Sul muso della monoposto saranno invece presenti cinquanta stelle, una per ciascuno Stato americano. Anche le tute dei piloti seguiranno la stessa linea stilistica, mantenendo il richiamo all’identità nazionale senza alterare completamente l’immagine già consolidata del team.

Un progetto che punta a consolidarsi nel circus

L’iniziativa arriva in un momento importante per la squadra guidata da Graeme Lowdon. Dopo anni di trattative e preparazione, Cadillac ha debuttato nel mondiale 2026 con una struttura sostenuta da General Motors e TWG Motorsports, entrando ufficialmente come undicesima squadra della griglia. La presenza a Miami assume quindi un valore simbolico oltre che sportivo: si tratta del primo vero contatto diretto con il pubblico americano in un weekend di Formula 1 disputato sul territorio nazionale.

Per l’occasione il team porterà anche un pacchetto di aggiornamenti tecnici destinati alla MAC-26. L’obiettivo è migliorare la competitività della vettura dopo un inizio di stagione complicato ma utile per raccogliere dati e consolidare il lavoro della nuova struttura tecnica. I piloti scelti per guidare il progetto, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, rappresentano due profili di grande esperienza, selezionati proprio per accompagnare la crescita della squadra in una fase iniziale particolarmente delicata.

Miami come vetrina strategica

Il Gran Premio di Miami è diventato negli ultimi anni uno degli eventi più importanti per l’espansione commerciale della Formula 1 negli Stati Uniti. Per Cadillac, marchio storicamente legato all’industria automobilistica americana, presentarsi con una livrea patriottica in questo contesto significa trasformare la corsa in una dichiarazione d’identità e di ambizione.

Secondo Cassidy Towriss, responsabile dell’immagine del team, il progetto grafico è stato pensato per trasmettere sicurezza e riconoscibilità senza eccessi stilistici. Un messaggio chiaro: Cadillac vuole costruire in Formula 1 una presenza stabile, profondamente americana e destinata a crescere nel lungo periodo.