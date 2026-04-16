Novità Ferrari: in arrivo nuovo pacchetto di aggiornamenti a Miami

In arrivo un nuovo pacchetto di aggiornamenti a Miami per la Ferrari

È in arrivo un nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari al GP di Miami. La nuova monoposto di Frédéric Vasseur continua a prendere forma con l’arrivo di 3 nuovi ingegneri e i nuovo aggiornamenti in arrivo. Il pacchetto di aggiornamenti sarà testato in pista a Monza durante il filming day.

Il team di Maranello, in seguito a un solido inizio di stagione, si è confermato seconda forza ed è consapevole di poter lottare con Mercedes per il campionato. Il dipartimento tecnico, guidato da Serra, ha accolto nuove persone all’interno del team. Guillaume Dezetoux, proveniente dalla Racing Bulls, e Cedric Michel-Grosjean che si presume sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton.

Per quanto riguarda il dipartimento dell’aerodinamica, è in arrivo Frank Sànchez dall’ex Sauber. Per il reparto motori, dopo il trasferimento in Audi di Wolf Zimmerman, Enrico Gualtieri è il nuovo punto di riferimento del dipartimento. Con Vasseur a capo del team, Loic Serra per il reparto tecnico, Tondi per l’aerodinamica e Gualtieri per la power unit, la scuderia presenta una leadership ben strutturata.

Gli aggiornamenti in arrivo nel prossimo Gran Premio

Il dipartimento tecnico ha approvato il nuovo pacchetto di aggiornamenti e verrà utilizzato probabilmente a Miami e testato nel filming day previsto il 22 Aprile a Monza. Sarà un test destinato a verificare che tutto funzioni in modo corretto e di soli 200 chilometri. Per tutti i team arriveranno importanti aggiornamenti tra Miami e Canada. In particolare, per il team italiano le novità comprenderanno buona parte della monoposto, compresa ala anteriore e zona del Flick. La priorità è quella di ridurre la resistenza aerodinamica tramite l’ala “Macarena”.

La domanda più diffusa, è quella relativa alla possibilità Ferrari di diminuire il distacco rispetto alla Mercedes per quanto riguarda la potenza del motore, attraverso lo sviluppo dell’ADUO. La scuderia di Maranello presenta un ritardo del 2% relativo al motore a combustione, che potrà beneficiare di un miglioramento in seguito alla prima revisione. Il tutto potrebbe avvenire dopo la tappa in Florida, sebbene non via sia alcune conferma.