GP Barcellona, Antonelli: “Mi è mancato qualcosa”

Andrea Kimi Antonelli è terzo, al termine delle qualifiche del GP Barcellona-Catalunya, round 7° 2026

Sono terminate le qualifiche del GP Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1 2026, con Andrea Kimi Antonelli che ottiene la terza posizione sulla griglia di partenza. Davanti al pilota della Mercedes e leader del campionato, c’è il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton con la Ferrari. Tra i due alfieri della Mercedes, c’è un gap di appena 3 decimi.

Reduce da una serie di vittorie consecutive, e da altrettante pole position conquistate nelle ultime gare, questa volta Andrea Kimi Antonelli si deve accontentare di un terzo posto sulla griglia di partenza, e guardare il suo compagno di squadra, George Russell a conquistare la prima posizione. Il giovane italiano, condividerà la seconda fila con la McLaren di Lando Norris. Alle loro spalle, le due Red Bull di Max Verstappen e di Isack Hadjar.

Antonelli: “La scia potrebbe essere un aspetto forte”

“È stato un weekend difficile per me, finora. Non abbiamo tanto feeling con la vettura, ma il passo gara ieri è stato forte. Per cui, questo è un aspetto positivo. Oggi mi è mancato qualcosa, però guardo davanti alla gara di domani,” le prime parole di Andrea Kimi Antonelli, al termine delle qualifiche del GP Barcellona-Catalunya.

Come da tradizione, il GP Barcellona sarà sicuramente molto lunga e ricca di colpi di scena. Le ultime gare, Antonelli ha mostrato di aver migliorato le partenze, e di saper gestire molto bene le varie situazioni che possono accadere.

Ora si attende il Gran Premio, con Antonelli che sicuramente proverà ad attaccare già alla partenza, magari andando a sfruttare qualche buona occasione o una scia dalle vetture che si troverà davanti: “Beh, noi cercheremo di partire bene, sfruttando al massimo la scia. Sicuramente la scia, potrebbe essere un aspetto forte qui, anche per via delle nostre regolazioni. Quindi, ci sarà tanto lavoro da fare magari domani,” ha così commentato il leader del mondiale, a questo proposito.