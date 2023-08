GP Italia, anteprima: circuito, meteo

GP Italia, round 14. Si torna a Monza per una nuova prova del mondiale 2023. Attesa la Ferrari e la grande marea Rossa

Formula 1 Pirelli GP d’Italia, anteprima. Eccoci pronti a vivere uno dei weekend più attesi della stagione di Formula 1, specialmente in Italia, con il GP Italia a Monza.

L’Autodromo Nazionale di Monza, conosciuto come il Tempio della velocità, che lo scorso anno ha compiuto 100 anni, rappresenta ormai una tappa imprescindibile nel calendario della Formula 1. Qui si respira un’atmosfera unica, tra adrenalina, emozioni, odori, suoni e rumori, che da molti anni accompagna, chi viene ad assistere alle corse, e alla Formula 1.

Il tracciato inoltre, con i suoi tanti rettilinei, le chicane, le poche curve tra cui l’iconica Parabolica, e l’alta velocità che le vetture raggiungono, è tra i più attesi e amati dai piloti e dagli appassionati. Una vera e propria sfida, per piloti e vetture, alle prese con una pista classica e vecchia scuola, e dove talvolta il più piccolo errore, può condizionare il risultato della gara, considerando che qui il sorpasso è difficile.

Come ogni anno, il weekend del GP d’Italia sarà ricco di eventi e iniziative, organizzati in pista e fuori. Oltre alla Formula 1, non mancheranno spettacoli di musica, Dj, attrazioni vari anche attorno al tracciato, pensati per i tifosi, e appassionati che arriveranno nelle tre giornate di attività in pista.

Grande attesa per il pubblico e i tifosi, nelle tribune e nelle zone prato. Rispetto alla passata stagione, sembra che non si sia registrato il tutto esaurito, e con molti biglietti tuttora disponibili. Sicuramente tra i motivi, ci sono le difficoltà del momento, i prezzi talvolta proibitivi e la stagione non proprio esaltante della Ferrari.

In arrivo i Tifosi della Ferrari

Il GP d’Italia, è la gara di casa della Scuderia Ferrari, che per l’occasione avrà un nuovo look sulle tute dei piloti, e sulle vetture, per celebrare la vittoria della Ferrari 499P alla 24 ore di Le Mans 2023. La stagione 2023, si è rivelata tutt’altro che positiva per la Rossa, con una SF-23 non competitiva, e con qualche problema di troppo. Non sono mancati, errori e strategie non favorevoli, da parte del muretto. Insomma, una situazione difficile, con la prima vittoria stagionale che fatica ad arrivare.



Tuttavia, la passione per la Ferrari è molto forte, e sicuramente non mancherà la grande mare Rossa, insieme ai Scuderia Ferrari Club e il grande Cuore Rosso, pronti a tifare, sostenere e dimostrare il proprio affetto alla Scuderia di Maranello. E chissà che con tutto questo sostegno, non arrivi un ottimo risultato?

L’ultima vittoria della Ferrari a Monza, risale al 2019 con Charles Leclerc. Quest’anno, il monegasco e Carlos Sainz non dispongono di una vettura competitiva. Ma da qualche gara, sono arrivati alcuni aggiornamenti che hanno migliorato la vettura, malgrado non sia ancora perfetta. Si continua a lavorare per risolvere alcuni aspetti, specialmente sul passo gara, e chissà che per Monza, si possa vedere una vettura migliore? Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono pronti a dare il tutto e per tutto, e ottenere il miglior risultato possibile, di fronte ai Tifosi italiani e della Ferrari. Vedremo…

It’s a hard sight to beat! ❤️ 🇮🇹 pic.twitter.com/hsRVJJ4mZQ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 28, 2023

Max a caccia di altra vittoria e record

Intanto, dopo la vittoria al GP Olanda, l’ennesima di questa stagione, Max Verstappen e la Red Bull si avvicinano sempre più alla conquista dei titoli iridati 2023. Entrambi hanno dimostrato una supremazia, velocità e competitività, al momento irraggiungibili da parte degli altri, e talvolta persino da parte dell’altro pilota Red Bull, Sergio Perez.

Le caratteristiche di Monza, sicuramente sono adatte alla velocissima RB19, e di sicuro la vedremo protagonista nel corso del weekend.

Il ritorno al podio a Zandvoort, ha di sicuro ridato giovamento al team Aston Martin, dopo una serie di gare, non soddisfacenti. Fernando Alonso che in passato ha vinto a Monza, è a caccia di quella vittoria, che manca da molti anni. E chissà se a Monza, non possa regalarci una sorpresa?

Vedremo anche se Mercedes, riuscirà a riscattare le ultime gare, un po’ deludenti a livello di prestazioni e di risultati. Chissà come si comporteranno gli aggiornamenti, che il team porteranno a Monza? Certamente, Lewis Hamilton e George Russell, vorranno ritrovare un po’ di gioia a livello di risultati.

Non solo Ferrari

Il GP d’Italia, è la gara di casa anche per l’AlphaTauri, avendo sede a Faenza. Il team ha vinto nel 2020, con Pierre Gasly, e nel 2008 con Sebastian Vettel (all’epoca si chiamava Toro Rosso). Il team reduce da un inizio di stagione non perfetta, è attualmente in fondo alla classifica iridata. Nel corso della stagione, ha dovuto cambiare la line-up piloti, licenziando Nyck De Vries, sostituendolo con Daniel Ricciardo come compagno di Yuki Tsunoda.

Tuttavia, il pilota australiano a Zandvoort, si è infortunato a seguito di un incidente. È stato operato e dovrà osservare un periodo di riposo, in attesa di poter tornare in pista. Nel frattempo, il suo sedile è stato preso da Liam Lawson, pilota neozelandese che ha debuttato al volante della AT04 a Zandvoort, è stato confermato per Monza e le successive gare, in attesa del ritorno di Ricciardo.

Gara di casa anche per le altre Scuderie motorizzate Ferrari, come Alfa Romeo e Haas.

Come sempre, il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 sarà da seguire e da vivere appieno fin dalle prove libere. Sono tante le sfide altrettante interessanti. In passato e anche negli ultimi anni, Monza ha spesso regalato sorprese e colpi di scena.

Say. It. Louder. IT’S RACE WEEK!🤩 Siamo ufficialmente entrati nella settimana del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 🏎️💨#AutodromoNazionaleMonza #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/MK8FPWbz6o — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) August 28, 2023

Autodromo Nazionale di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza, situato all’interno del Parco Reale di Monza, è tra i circuiti più storici. Ospita la Formula 1 e il GP Italia dal 1950 (tranne nel 1980), e date le caratteristiche è considerato il tracciato più veloce, per la presenza di tanti e lunghi rettilinei e le poche volte in cui si usa il freno: per questo è conosciuto come il ‘Tempio della velocità’. Il tracciato è lungo 5.793 m, i giri da percorrere sono 53 per una distanza di gara di 306,720 km e in senso orario.

Per affrontare al meglio questa pista, conta il motore, una buona trazione ed un ottimo set-up, sperando di tagliare il traguardo da vincitore e festeggiare sul caratteristico podio circolare posto al di sopra del rettilineo principale e orientato verso il pubblico e i tanti tifosi che solitamente affollano il tratto di pista ad applaudire e far festa insieme ai piloti.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben due le zone DRS sul circuito brianzolo.

la prima, sul rettilineo principale; la seconda, nel rettilineo che dalla Lesmo 2 porta all’Ascari (da curva 7 alla 8)

Le zone, avranno due punti di attivazioni: il primo sarà posizionato prima della Parabolica, il secondo tra la Lesmo 1 e 2.

Pirelli: C3, C4, C5

Il GP Italia, la gara di casa anche per Pirelli, costruttore e fornitore di pneumatici in Formula 1. Inoltre, è il terzo anno che Pirelli è title sponsor del Gran Premio.

Per l’occasione, sono state scelte le tre mescole più morbide della gamma: C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium e C5 P Zero Red Soft.

A Monza, verrà di nuovo sperimentata l’Alternative Tyre Allocation, dopo il primo test al GP Ungheria: ogni pilota avrà a disposizione 11 set di pneumatici slick (3 Hard, 4 Medium e 4 Soft). In qualifica, sarà obbligatorio scendere in pista con una sola tipologia di mescola per sessione. In caso di pioggia e la conseguente dichiarazione di sessione bagnata, naturalmente la regola cambia.

La caratteristica del Tempio della velocità, richiede la configurazione aerodinamica più bassa possibile, per privilegiare la velocità di punta diminuendo la resistenza all’avanzamento. Sarà importantissimo avere un buon grip meccanico.

Altri fattori molto importanti da tenere in considerazione, sono la stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle chicane, che oltretutto mettono a dura prova le gomme. Da non sottovalutare i carichi laterali esercitati nelle curve veloci, come la Parabolica intitolata a Michele Alboreto, e la Grande.

Una vera e propria sfida, per le vetture e i piloti. Non mancheranno le ‘danze sui cordoli’, con le monoposto che saltellano all’interno delle chicane. L’impianto frenante, è piuttosto sollecitato.

Qui è pressoché difficile sorpassare, pertanto sarà fondamentale una buona strategia, grande attenzione al traffico soprattutto in qualifica, per poter ottenere il miglior giro e possibilità di conquistare la pole position. Tuttavia, non mancheranno i colpi di scena, e l’entrata in pista della Safety Car.

Everything you need to know about tyres for the #ItalianGP 🇮🇹 ↗️ Tyres one step softer than 2022

🔀 Alternative tyre allocation returns#Fit4F1 pic.twitter.com/eaSsxwWukx — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 29, 2023

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, siamo andati a controllare le previsioni meteo per il weekend del GP Italia 2023. Secondo l’ultimo bollettino, ci sarà tempo sereno, sole e qualche nuvola sui cieli della località brianzola. Non dovrebbe piovere e temperature che non dovrebbero superare i 30°C.

Tuttavia per sicurezza, è sempre buona norma tenere monitorato il meteo, sia per evitare spiacevoli soprese, sia da parte dei team e addetti ai lavori, in vista del weekend e del Gran Premio.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023:

Venerdì 01 settembre 2023

Temperature: max 25°C, min 17°C; Nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge, con probabilità al 16%; Umidità al 40%. Vento atteso tra 6 e 11 km/h.

Sabato 02 settembre 2023

Temperature: max 27°C, min 19°C; Giornata prevalentemente poco nuvolosa, nuvole previste per lo più nelle prime ore del mattino fino a mezzogiorno. Cielo più sereno e soleggiato per tutto il pomeriggio. Non sono previste piogge, con probabilità al 1%; umidità al 38%. Vento atteso tra 3 e 6 km/h

Domenica 03 settembre 2023

Temperature: max 29°C, min 18°C; Cielo sereno e soleggiato o poco nuvoloso, per tutta la giornata, inclusa la gara. Non sono previste piogge, con probabilità al 0%; Umidità al 57%. Vento atteso tra 7 e 13 km/h